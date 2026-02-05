Baidu Apollo RT6: Ρόμπο-ταξί στην Κίνα σε τιμή ευκαιρίας

Η Baidu παρουσίασε ένα πλήρως αυτόνομο ρόμπο-ταξί που υπόσχεται να μειώσει το κόστος μετακίνησης κατά 50%, αλλά δεν προορίζεται για πώληση στο κοινό.

Baidu Apollo RT6: Ρόμπο-ταξί στην Κίνα σε τιμή ευκαιρίας
Του Γιάννη Σκουφή

Η κινεζική Baidu αναβαθμίζει τη θέση της στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας με το Apollo RT6, ένα ρόμπο-ταξί 6ης γενιάς που εντυπωσιάζει όχι μόνο με τις δυνατότητές του αλλά και με την τιμή του των 31.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν πωλείται κανονικά καθώς προορίζεται αποκλειστικά για την επέκταση του στόλου της εταιρείας σε κινεζικές πόλεις.

Με αυτονομία επιπέδου 4, το RT6 είναι ικανό να κινείται αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αρκεί να περιορίζεται σε ειδικά χαρτογραφημένες περιοχές. Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί απαιτούν ακόμα την παρουσία επιβλέποντα οδηγού, το κόστος μιας διαδρομής εκτιμάται πως θα είναι έως και 50% χαμηλότερο από ένα συμβατικό ταξί με οδηγό.

Το αυτόνομο αυτοκίνητο έχει κόμπακτ διαστάσεις, αλλά η εσωτερική του διαρρύθμιση θυμίζει πολυτελές μίνι βαν. Με ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και εσωτερική άνεση που δίνει έμφαση στους πίσω επιβάτες (με 105 εκατοστά διαθέσιμα για τα πόδια), έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση ως ταξί.

Διαθέτει 38 αισθητήρες, μεταξύ των οποίων κάμερες, LiDAR και ραντάρ, εξασφαλίζοντας πανοραμική αντίληψη του περιβάλλοντος σε ακτίνα άνω των 200 μέτρων.

Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Baidu κατάφερε να μειώσει στο μισό το κόστος κατασκευής των αυτόνομων οχημάτων της, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην τεχνολογία. Με στόχο την επέκταση σε 100 κινεζικές πόλεις μέχρι το 2030, το RT6 είναι μια σαφής ένδειξη πως τα αυτόνομα ρόμπο-ταξί γίνονται πλέον καθημερινή πραγματικότητα στην Κίνα.

