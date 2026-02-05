Γιούλη Αργυρακοπούλου: Ο διαβήτης φέρει μια ευθύνη αλλά δεν είναι όλη μας η ζωή

Με αφορμή την ιστορία του Βασίλη, ο οποίος ζει με διαβήτη εδώ και πάνω από 25 χρόνια, η κυρία Αργυρακοπούλου περιγράφει τι σκέφτεται ένας γιατρός όταν βλέπει για πρώτη φορά ένα άτομο που ζει με διαβήτη. «Αυτό που σκεφτόμαστε εμείς όταν βλέπουμε ένα άτομο που ζει με διαβήτη είναι η προσωπική του ιστορία», λέει χαρακτηριατικά. Υπογραμμίζει πως ο διαβήτης είναι ένα νόσημα που φέρει μία ευθύνη, όμως «δεν είναι όλη μας η ζωή, είναι μέρος αυτής».

Αναγνωρίζει, παράλληλα, πως ο διαβήτης είναι ακόμα ταμπού, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να μην θέλουν να πουν ότι είναι ασθενείς ούτε στον γιατρό τους. Όμως, οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας είναι εδώ για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στήριξης στους ασθενείς καθώς «κάθε χρόνια νόσος πρέπει να έχει μια σχέση συνεργασίας με τους επαγγελματίες υγείας. Να τους γνωρίζεις, να έχεις μια φιλική σχέση».

Όσο για το τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, η κυρία Αργυρακοπούλου στέκεται στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο (για παράδειγμα, στους αισθητήρες καταγραφής γλυκόζης, τις ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες) και στα μέσα που βοηθούν στην αυτοδιαχείριση του διαβήτη, ενώ επισημαίνει και πώς τα social media έχουν βοηθήσει στην εξωστρέφεια γύρω από το νόσημα.

Ένα επεισόδιο που μάς θυμίζει ότι ο διαβήτης δεν είναι μόνο νούμερα αλλά καθημερινότητα.