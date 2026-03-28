Με το R-Space Lab η Renault επαναπροσδιορίζει το αυτοκίνητο ως χώρο ζωής
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του είναι το εσωτερικό. Πλήρως προσαρμόσιμο, θυμίζει περισσότερο ένα ευέλικτο καθιστικό, με το συνοδηγό να μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω μέχρι τη δεύτερη σειρά.
Η Renault δείχνει ξεκάθαρα πως το μέλλον της δεν θα βασίζεται μόνο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και σε μια συνολική επαναπροσέγγιση του ίδιου του αυτοκινήτου ως χώρου ζωής. Το νέο R-Space Lab Concept δεν είναι απλώς ένα ακόμα πρωτότυπο, αλλά μια δήλωση προθέσεων για το πώς αντιλαμβάνεται η γαλλική εταιρία τα μοντέλα της επόμενης δεκαετίας.
Με μήκος περίπου 4,50 μέτρα και αναλογίες που παραπέμπουν σε μια σύγχρονη «one-box» λογική, το R-Space Lab δίνει προτεραιότητα στους εσωτερικούς χώρους και όχι στην κλασική έννοια της δυναμικής σιλουέτας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Renault επαναφέρει τη φιλοσοφία των «voitures à vivre», δηλαδή αυτοκινήτων που σχεδιάζονται γύρω από τον άνθρωπο και τη χρήση τους στην καθημερινότητα.
