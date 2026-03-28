Με το R-Space Lab η Renault επαναπροσδιορίζει το αυτοκίνητο ως χώρο ζωής

Η Renault δείχνει ξεκάθαρα πως το μέλλον της δεν θα βασίζεται μόνο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και σε μια συνολική επαναπροσέγγιση του ίδιου του αυτοκινήτου ως χώρου ζωής. Το νέο R-Space Lab Concept δεν είναι απλώς ένα ακόμα πρωτότυπο, αλλά μια δήλωση προθέσεων για το πώς αντιλαμβάνεται η γαλλική εταιρία τα μοντέλα της επόμενης δεκαετίας.

Με μήκος περίπου 4,50 μέτρα και αναλογίες που παραπέμπουν σε μια σύγχρονη «one-box» λογική, το R-Space Lab δίνει προτεραιότητα στους εσωτερικούς χώρους και όχι στην κλασική έννοια της δυναμικής σιλουέτας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Renault επαναφέρει τη φιλοσοφία των «voitures à vivre», δηλαδή αυτοκινήτων που σχεδιάζονται γύρω από τον άνθρωπο και τη χρήση τους στην καθημερινότητα.

