Η Xiaomi ανανέωσε το SU7 και δέχθηκε 15.000 παραγγελίες μέσα σε 8 ώρες

Του Γιάννη Σκουφή

Η Xiaomi συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την επέκτασή της στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρουσιάζοντας την αναβαθμισμένη εκδοχή του SU7, μόλις δύο χρόνια μετά το λανσάρισμά του. Η στρατηγική θυμίζει περισσότερο εταιρεία τεχνολογίας παρά παραδοσιακό κατασκευαστή, με συχνές αναβαθμίσεις και έμφαση στο λογισμικό και τα συστήματα.

Το αποτέλεσμα φαίνεται να δικαιώνει την επιλογή, καθώς το νέο SU7 συγκέντρωσε 15.000 παραγγελίες μέσα σε μόλις οκτώ ώρες από την έναρξη των πωλήσεων στην Κίνα. Το οποίο εξακολουθεί να προσφέρεται στις εκδόσεις Standard, Pro και Max, με βελτιώσεις κυρίως κάτω από το αμάξωμα.

Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία 73,0 kWh τεχνολογίας LFP που εξασφαλίζει αυτονομία έως και 720 χιλιομέτρων (CLTC) και έναν ηλεκτροκινητήρα 315 ίππων. Η τιμή εκκίνησης (στην Κίνα) διαμορφώνεται περίπου στις 29.500 ευρώ. Στην έκδοση Pro η χωρητικότητα της μπαταρίας ανεβαίνει στις 96,3 kWh, αυξάνοντας την αυτονομία στα 902 χιλιόμετρα και την τιμή κοντά στις 33.500 ευρώ.

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση Max με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστική απόδοση 681 ίππων, μπαταρία 101,7 kWh και αυτονομία έως 835 χιλιόμετρα. Η τιμή της φτάνει περίπου τις 40.700 ευρώ, παραμένοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Σχεδιαστικά, οι αλλαγές είναι περιορισμένες, όμως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν πλέον LiDAR στην οροφή, νέο ραντάρ και το σύστημα υπολογιστικής ισχύος Nvidia Thor-U, ενισχύοντας τις δυνατότητες υποβοήθησης της οδήγησης.

Η Xiaomi έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ασφάλεια, αναβαθμίζοντας τον μηχανισμό ανοίγματος των θυρών με σύστημα τριπλής εφεδρείας, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα σε περίπτωση ατυχήματος. Στο εσωτερικό, η διαγώνιος της οθόνης infotainment αυξήθηκε στις 16,1 ίντσες, ενώ έχουν γίνει μικρές αλλαγές για καλύτερη εργονομία.

Το SU7 δείχνει πως οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να μεταφέρουν τη φιλοσοφία τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, φέρνοντας πιο γρήγορους ρυθμούς εξέλιξης και πιέζοντας τον ανταγωνισμό.