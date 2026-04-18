Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός σκοτώνεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ

Snapshot Ο έμπειρος οδηγός Γιούχα Μιέτινεν σκοτώθηκε σε σοβαρό ατύχημα με τη BMW 325i στον πρώτο προκριματικό αγώνα των 24 ωρών του Νίρμπουργκρινγκ.

Το ατύχημα συνέβη στη στροφή Caracciola

Karussell και εμπλέκονταν επτά αγωνιζόμενοι.

Ο αγώνας διακόπηκε άμεσα με κόκκινη σημαία για εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού.

Οι υπόλοιποι έξι τραυματίες οδηγοί υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το πρώτο προκριματικό των 24 ωρών ακυρώθηκε και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιέτινεν πριν από τον επόμενο αγώνα. Snapshot powered by AI

Ο έμπειρος οδηγός αγώνων Γιούχα Μιέτινεν έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρό ατύχημα με τη BMW 325i που οδηγούσε στον πρώτο προκριματικό αγώνα των 24 ωρών του Νίρμπουργκρινγκ, στον οποίο συμμετείχε και ο Μαξ Φερστάπεν. Το τραγικό περιστατικό οδήγησε στη διακοπή του αγώνα και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα των αγώνων αντοχής.

Εικοσιπέντε λεπτά μετά την εκκίνηση του τετράωρου προκριματικού αγώνα, στις 17:55 τοπική ώρα, η διοργάνωση σήμανε την κόκκινη σημαία, διακόπτοντας τον αγώνα. Αρχικά, δεν ήταν σαφές το αίτιο της διακοπής, όμως γρήγορα έγινε γνωστό πως είχε σημειωθεί πολλαπλό ατύχημα στη στροφή Caracciola-Karussell. Η μετάδοση του αγώνα διακόπηκε, καθώς τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια.

Δύο ώρες μετά το συμβάν, οι διοργανωτές εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση, στην οποία περιέγραψαν το σοβαρό ατύχημα που εμπλέκονταν επτά αγωνιζόμενοι. Η διεύθυνση αγώνα διέκοψε τον αγώνα άμεσα ώστε να διεκπεραιωθούν εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού.

? Dit is vooralsnog de enige video van het ernstige ongeluk dat zich op #Nürburgring heeft afgespeeld, en waarbij Juha Miettinen (66) om het leven is gekomen en nog eens 7 andere coureurs gewond raakte. pic.twitter.com/MRj0CUCBxG — GEWOON ⚓️ MEREL (@gewoonmerels) April 18, 2026

Παρά την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιούχα Μιέτινεν, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι υπόλοιποι έξι οδηγοί που τραυματίστηκαν υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις σε νοσοκομεία της περιοχής και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 66χρονος Μιέτινεν είχε μακρά και επιτυχημένη πορεία σε αγώνες αντοχής και ράλυ, κερδίζοντας τον σεβασμό της αγωνιστικής κοινότητας. Το πρώτο προκριματικό των 24 ωρών στο Νίρμπουργκρινγκ ακυρώθηκε μετά το δυστύχημα, ενώ αύριο πριν από την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Φιλανδού οδηγού.