Αυτοκίνητο: SUV και… υβριδικά προτιμούν οι Έλληνες οδηγοί

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων οδηγών

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το 70% των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα ήταν SUV, με την κατηγορία Β να παραμένει η πιο δημοφιλής με ποσοστό 60%.
  • Η κατηγορία C ακολουθεί με 25,75%, ενώ η κατηγορία D ξεπέρασε την Α λόγω μειωμένης παραγωγής μικρών αυτοκινήτων από τις εταιρείες.
  • Τα υβριδικά οχήματα κατέγραψαν το 55,2% των πωλήσεων, με σταθερή παρουσία των plug
  • in υβριδικών στο 5,3% και ελαφρά αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο 6,9%.
  • Οι πωλήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν, ενώ τα διπλού καυσίμου αυτοκίνητα κατέγραψαν 2% λόγω ανόδου της τιμής της βενζίνης.
  • Η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων προβλέπεται να συνεχιστεί, χάρη στη βελτίωση των υποδομών και τις κρατικές επιδοτήσεις.
Σχεδόν επτά στα δέκα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον προηγούμενο μήνα στην χώρα μας ήταν SUV, ενώ η αγαπημένη κατηγορία των Ελλήνων για άλλον έναν μήνα ήταν η «Β».

Στην δημοφιλέστερη κατηγορία τα SUV κατέλαβαν το 40,3%, ενώ όλη η «Β» κατηγορία συγκέντρωσε ποσοστό 60%, δείχνοντας ότι ο Έλληνας οδηγός θέλει ένα αυτοκίνητο για όλες τις χρήσεις.

Η αμέσως επόμενη κατηγορία που συγκεντρώνει το περισσότερο ενδιαφέρον είναι η «C» με συνολικό ποσοστό 25,75% (20% είχαν τα SUV της κατηγορίας). Στην 3η θέση βρέθηκε η «D» κατηγορία με συνολικό ποσοστό 7,5%, προσπερνώντας την «Α» που πριν λίγους μήνες είχε καλύτερη παρουσία. Αυτό συμβαίνει -κυρίως- γιατί οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν βγάζουν στην παραγωγή μικρά αυτοκίνητα, καθώς έχουν σε αυτά πολύ μικρότερο περιθώριο κέρδους, άρα είναι ασύμφορα.

Από την άλλη τα υβριδικά μοντέλα είχαν τον πρώτο λόγο στις πωλήσεις, αφού συνολικά το 55,2% των Ελλήνων προτίμησε να αγοράσει αυτοκίνητα που θα έχει υβριδική τεχνολογία, η οποία μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τους ρύπους. Σταθερή παρέμεινε η πορεία των πωλήσεων των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 5,3%, ενώ μειωμένες ήταν οι πωλήσεις των αμιγών βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Ελαφρώς ανοδικές ήταν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καταλαμβάνοντας συνολικά το 6,9%, με την τάση στο μέλλον να αποσπάσει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό γιατί πλέον έχουν μεγαλώσει οι αυτονομίες και έχουν βελτιωθεί οι υποδομές. Όλα αυτά την στιγμή που συνεχίζεται η κρατική επιδότηση, βοηθώντας σημαντικά στην απόκτησή του. Τέλος, η άνοδος της βενζίνης τις τελευταίες εβδομάδες οδήγησε πολλούς να επιλέξουν αυτοκίνητο διπλού καυσίμου. Το ποσοστό πωλήσεων στην κατηγορία ήταν 2%.

