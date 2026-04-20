Ποιος κινητήρας αρνείται να παραδώσει τα όπλα;
Η Audi αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει τον εμβληματικό πεντακύλινδρο κινητήρα του RS3 στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας την προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας ώστε να συμμορφωθεί με τις νέες προδιαγραφές Euro 7 που τίθενται σε ισχύ τον Νοέμβριο.
Ο 2.5 λίτρων κινητήρας «EA855», με απόδοση 400 ίππων, δεν πληροί σήμερα τα νέα όρια εκπομπών.
Η προσαρμογή του θα απαιτούσε εκτεταμένες τεχνικές επεμβάσεις, όπως νέο φίλτρο σωματιδίων, πιο ευαίσθητους αισθητήρες NOx, αναβαθμισμένους καταλύτες και επαναρρύθμιση του ψεκασμού καυσίμου.
