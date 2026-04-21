Το Leapmotor T03 δίνει λύση στις πόλεις και ως micro van

Ένα μικρό ηλεκτρικό citycar αποκτά και επαγγελματική έκδοση με χαμηλό κόστος και πρακτικότητα για διανομές τελευταίου χιλιομέτρου.

Newsbomb

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Stellantis διευρύνει τη γκάμα των επαγγελματικών της μοντέλων στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη πρόταση βασισμένη στο Leapmotor T03. Το μικρό κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο μετατρέπεται σε ένα μικρό van δύο θέσεων, με στόχο τις αστικές μεταφορές και τις υπηρεσίες διανομής «τελευταίου χιλιομέτρου».

Η μετατροπή είναι σχετικά απλή αλλά ουσιαστική. Το πίσω κάθισμα αφαιρείται και στη θέση του δημιουργείται ένας χώρος φόρτωσης 657 λίτρων, με πρόσβαση από την πίσω πόρτα. Ωστόσο, το ωφέλιμο φορτίο περιορίζεται στα 220 κιλά, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του σε μεταφορές δεμάτων και μικρών αντικειμένων.

Εξωτερικά, το επαγγελματικό T03 παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το επιβατικό, με μήκος μόλις 3,62 μέτρα, στοιχείο που το καθιστά ιδανικό για στενούς δρόμους και πυκνή κυκλοφορία. Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στους μαύρους χαλύβδινους τροχούς 15 ιντσών και στις περιορισμένες επιλογές χρωμάτων.

Στο εσωτερικό, παρά τον επαγγελματικό χαρακτήρα, ο εξοπλισμός είναι πλήρης για την κατηγορία, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,0 ιντσών, οθόνη 10,1 ιντσών για το σύστημα infotainment και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Η κίνηση προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα 95 ίππων, σε συνδυασμό με μπαταρία 37,3 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 256 χιλιόμετρα (WLTP). Υποστηρίζεται και ταχεία φόρτιση έως 45 kW, καλύπτοντας τις ανάγκες καθημερινής χρήσης σε αστικό περιβάλλον.

Η τελική διαμόρφωση για την ευρωπαϊκή αγορά θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, ενώ η παραγωγή του βασικού μοντέλου συνεχίζεται στην Κίνα. Οι παραγγελίες ξεκινούν άμεσα και οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Με τιμή εκκίνησης από 14.590 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, στην Ιταλία), το μικρό αυτό ηλεκτρικό van τοποθετείται ως μία από τις πιο προσιτές λύσεις για επαγγελματική χρήση στην Ευρώπη, ακολουθώντας τη λογική που ήδη εφαρμόζει η Stellantis με μοντέλα όπως το Citroen Ami Cargo.

Σχόλια
