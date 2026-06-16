Η Mitsubishi επαναφέρει το Eclipse ως ηλεκτρικό!

Το όνομα Eclipse επιστρέφει στη γκάμα της Mitsubishi, αυτή τη φορά ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV.

Newsbomb

Η Mitsubishi επαναφέρει το Eclipse ως ηλεκτρικό!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Mitsubishi αποφάσισε να αναβιώσει για ακόμη μία φορά το όνομα Eclipse, όμως όσοι περίμεναν την επιστροφή του δημοφιλούς (τουλάχιστον στην αμερικανική αγορά) σπορ κουπέ των δεκαετιών του ‘90 και των ‘00 μάλλον θα απογοητευτούν.

Και αυτό γιατί το νέο Mitsubishi Eclipse Sportback EV είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη νέα γενιά του Nissan Leaf. Θα λανσαριστεί αρχικά στη Βόρεια Αμερική και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Mitsubishi για ανανέωση της γκάμας της μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Σχεδιαστικά, οι αλλαγές σε σχέση με το Leaf είναι περιορισμένες αλλά υπαρκτές. Το εμπρός μέρος διαθέτει διαφορετικό προφυλακτήρα, νέα μάσκα και ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα, ενώ πίσω υπάρχει νέα πέμπτη πόρτα, διαφορετικός προφυλακτήρας και νέα γραφικά για τα φώτα LED.

Το προφίλ του αυτοκινήτου διατηρεί τη γνώριμη fastback γραμμή του Leaf, με τη Mitsubishi να προσθέτει νέες λεπτομέρειες και ειδικά λογότυπα προκειμένου να το διαφοροποιήσει.

mitsubishi-eclipse-sportback-1.jpg

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη φωτογραφίες του εσωτερικού, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αξιοποιήσει την τεχνολογία του Leaf, το οποίο διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη με διαγώνιο έως και 14,3 ίντσες, καθώς και σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και υποβοήθησης οδηγού.

Φυσικά ίδια είναι και η βάση, που δεν είναι άλλη από την πλατφόρμα CMF-EV της συμμαχίας Renault-Nissan-Mitsubishi, που χρησιμοποιείται ήδη στα Nissan Leaf και Ariya.

mitsubishi-eclipse-sportback-2.jpg

Οι μπαταρίες αναμένεται να έχουν ενεργειακή χωρητικότητα 52,0 kWh και 75,0 kWh, ενώ η ισχύς θα φτάνει έως τους 218 ίππους. Η μέγιστη αυτονομία υπολογίζεται στα 488 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον αμερικανικό κύκλο EPA.

Η Mitsubishi έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα νέα μοντέλα τα επόμενα χρόνια, με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όσο για την Ευρώπη, ίδωμεν…

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