Ford Pro Blue Days: Ημέρες Επαγγελματικών για επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Η Ford Pro προβάλλει το εύρος των επιλογών της, με μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες και διατίθενται με κινητήρες βενζίνης και diesel, αλλά και με αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) ή plug-in hybrid (PHEV) συστήματα κίνησης.
Η Ford Motor Ελλάς διοργανώνει τις Ford Pro Blue Days– Ημέρες Επαγγελματικών, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους επαγγελματίες και στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η δράση πραγματοποιείται έως τις 26 Ιουνίου, σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στόχος της εκδήλωσης είναι οι επαγγελματίες να γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα των επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες μετασκευών και να πραγματοποιήσουν test drive.
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