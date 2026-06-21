Ford Pro Blue Days: Ημέρες Επαγγελματικών για επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η Ford Motor Ελλάς διοργανώνει τις Ford Pro Blue Days– Ημέρες Επαγγελματικών, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους επαγγελματίες και στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η δράση πραγματοποιείται έως τις 26 Ιουνίου, σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι οι επαγγελματίες να γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα των επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες μετασκευών και να πραγματοποιήσουν test drive.

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