Ηλεκτρικό hypercar από τη Στουτγάρδη φέρνει υπερ-επιδόσεις!

Η Elektron Motors παρουσίασε το νέο Quasar, ένα ακραίο ηλεκτρικό hypercar με 2.413 ίππους, τετρακίνηση και επιδόσεις που υπόσχονται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.

Newsbomb

Ηλεκτρικό hypercar από τη Στουτγάρδη φέρνει υπερ-επιδόσεις!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή
Η αγορά των ηλεκτρικών hypercars αποκτά έναν ακόμη διεκδικητή και μάλιστα με εξαιρετικά φιλόδοξες προδιαγραφές. Η γερμανική Elektron Motors αποκάλυψε επίσημα το Quasar, ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο που φιλοδοξεί να βρεθεί στην κορυφή της κατηγορίας χάρη στην εντυπωσιακή ισχύ των 2.413 ίππων.

elektron-qasar-2.jpg

Η εταιρεία είχε γίνει γνωστή το 2020 με το πρότζεκτ Elektron One, όμως η πανδημία και οι καθυστερήσεις που ακολούθησαν άλλαξαν τα σχέδια. Πλέον, όλα τα φώτα στρέφονται στο Quasar, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στο London Concours.
Η κίνηση εξασφαλίζεται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά έως 3.000 Nm ροπής. Το σύστημα συνδυάζεται με τετρακίνηση, εξελιγμένο torque vectoring και κιβώτια δύο σχέσεων σε κάθε άξονα. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Quasar επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 1,65 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 450 χλμ./ώρα.

elektron-qasar-3.jpg

Το βάρος διατηρείται στα 1.427 κιλά χάρη στο μονοκόκ πλαίσιο από συνθετικά υλικά με ανθρακόνημα. Παράλληλα, η ενεργή αεροδυναμική περιλαμβάνει κινούμενα στοιχεία στο αμάξωμα και μεγάλη πίσω αεροτομή για βελτιστοποίηση της κάθετης δύναμης.
Εντύπωση προκαλεί η σχετικά μικρή μπαταρία των 64,7 kWh, με την Elektron να ποντάρει στην υψηλή απόδοση και στην έντονη ανάκτηση ενέργειας μέσω των κεραμικών φρένων. Πάντως, η εταιρεία δεν ανακοινώνει ακόμη στοιχεία αυτονομίας.
Τέλος, να πούμε ότι η παραγωγή του Quasar θα περιοριστεί σε μόλις 99 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με τιμή εκκίνησης περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ προ φόρων.

elektron-qasar-4.jpg

Και αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πλάνο της Elektron Motors, το Quasar θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά και πιο γρήγορα ηλεκτρικά hypercars που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος στρατιώτης «απήγαγε Ουκρανή για να την κρατήσει ως σκλάβα του σεξ»

09:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική η Ιαπωνία - «Σάρωσε» με 4-0 την Τυνησία και έκανε βήμα πρόκρισης

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στη Βοστώνη: Αεροσκάφη πήγαν να συγκρουστούν στο αεροδρόμιο

09:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιατί το λένε «soccer»; Ο ακαδημαϊκός Στέφαν Σιμάνσκι, δίνει την απάντηση

09:00ME TO N & ME TO Σ

Μόλις γίνεις μπαμπάς, μαθαίνεις να φοβάσαι!

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό hypercar από τη Στουτγάρδη φέρνει υπερ-επιδόσεις!

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάλασσα ή πισίνα; Τι προτιμούν οι Αθηναίοι για τις καλοκαιρινές τους βουτιές;

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Ζάππειο: Ξηλώνεται το νέο αμφιθέατρο μετά τις αντιδράσεις - Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

08:31ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Pro Blue Days: Ημέρες Επαγγελματικών για επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Απανθρακώθηκε ηλικιωμένος από φωτιά στο διαμέρισμά του

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

08:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τι ισχύει με την ανθρώπινη συνείδηση και δεν έχει σχέση με όσα γνώριζαν

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο teaser της 2ης γενιάς του Dacia Spring

08:00ME TO N & ME TO Σ

Μόλις γίνεις μπαμπάς, μαθαίνεις να φοβάσαι!

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

07:45LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Χρυσά» έσοδα από την διαφήμιση που κοροϊδεύει την ρήξη με τους γονείς του

07:35LIFESTYLE

Γιορτή του πατέρα: Οι πολύτεκνοι μπαμπάδες της σόουμπιζ και τα τρυφερά λόγια για τα παιδιά τους

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

"Poso kanei": Τι λένε οι πολίτες για τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια

07:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο με ήρωα τον Ρουμ απέναντι στον Ισημερινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Χανιά: Οι Αρχές «βλέπουν» πιθανό σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε λουόμενους και τους έστειλε στο νοσοκομείο

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

07:35LIFESTYLE

Γιορτή του πατέρα: Οι πολύτεκνοι μπαμπάδες της σόουμπιζ και τα τρυφερά λόγια για τα παιδιά τους

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Απανθρακώθηκε ηλικιωμένος από φωτιά στο διαμέρισμά του

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμμορίες ανηλίκων λήστευαν και τρομοκρατούσαν ηλικιωμένους στον ΗΣΑΠ - Βίντεο-ντοκουμέντο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Ζάππειο: Ξηλώνεται το νέο αμφιθέατρο μετά τις αντιδράσεις - Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πείραμα Έλληνα ψαρά αποκαλύπτει την κανιβαλιστική φύση τους - Κατασπαράζονται μεταξύ τους, δείτε βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Ιουνίου: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Μεθυσμένη οδηγός με κλεμμένο βαν παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα – Βίντεο ντοκουμέντο

07:45LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Χρυσά» έσοδα από την διαφήμιση που κοροϊδεύει την ρήξη με τους γονείς του

06:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταγγέλλει αρπαγή γης και καταστροφές από το Ισραήλ σε ελληνορθόδοξη περιουσία

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το κυνήγι του λαγοκέφαλου: Στην «αντεπίθεση» οι ψαράδες, ξεκινούν διαγωνισμό για την καταγραφή τους - «Αλλάζει το είδος, γίνονται πιο επιθετικοί»

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Γάζα - Προσοχή σκληρές εικόνες

07:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο με ήρωα τον Ρουμ απέναντι στον Ισημερινό

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

"Poso kanei": Τι λένε οι πολίτες για τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ