Ηλεκτρικό hypercar από τη Στουτγάρδη φέρνει υπερ-επιδόσεις!

Του Γιάννη Σκουφή

Η αγορά των ηλεκτρικών hypercars αποκτά έναν ακόμη διεκδικητή και μάλιστα με εξαιρετικά φιλόδοξες προδιαγραφές. Η γερμανική Elektron Motors αποκάλυψε επίσημα το Quasar, ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο που φιλοδοξεί να βρεθεί στην κορυφή της κατηγορίας χάρη στην εντυπωσιακή ισχύ των 2.413 ίππων.

Η εταιρεία είχε γίνει γνωστή το 2020 με το πρότζεκτ Elektron One, όμως η πανδημία και οι καθυστερήσεις που ακολούθησαν άλλαξαν τα σχέδια. Πλέον, όλα τα φώτα στρέφονται στο Quasar, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στο London Concours.

Η κίνηση εξασφαλίζεται από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά έως 3.000 Nm ροπής. Το σύστημα συνδυάζεται με τετρακίνηση, εξελιγμένο torque vectoring και κιβώτια δύο σχέσεων σε κάθε άξονα. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Quasar επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 1,65 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 450 χλμ./ώρα.

Το βάρος διατηρείται στα 1.427 κιλά χάρη στο μονοκόκ πλαίσιο από συνθετικά υλικά με ανθρακόνημα. Παράλληλα, η ενεργή αεροδυναμική περιλαμβάνει κινούμενα στοιχεία στο αμάξωμα και μεγάλη πίσω αεροτομή για βελτιστοποίηση της κάθετης δύναμης.

Εντύπωση προκαλεί η σχετικά μικρή μπαταρία των 64,7 kWh, με την Elektron να ποντάρει στην υψηλή απόδοση και στην έντονη ανάκτηση ενέργειας μέσω των κεραμικών φρένων. Πάντως, η εταιρεία δεν ανακοινώνει ακόμη στοιχεία αυτονομίας.

Τέλος, να πούμε ότι η παραγωγή του Quasar θα περιοριστεί σε μόλις 99 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με τιμή εκκίνησης περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ προ φόρων.

Και αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πλάνο της Elektron Motors, το Quasar θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά και πιο γρήγορα ηλεκτρικά hypercars που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.