Peugeot Le Mans Edition: Επετειακές εκδόσεις για 6 μοντέλα λόγω των 100 χρόνων στο θρυλικό αγώνα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Peugeot αποφάσισε να τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη της παρουσία στον θρυλικό 24ωρο αγώνα του Le Mans το 1926. Έτσι η γαλλική μάρκα ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει ειδικές εκδόσεις «24 Hours of Le Mans» για έξι διαφορετικά μοντέλα της γκάμας της, συνδέοντας την αγωνιστική της ιστορία με τα αυτοκίνητα παραγωγής.

Οι επετειακές εκδόσεις θα αφορούν τα Peugeot 208, 308, 308 SW, 408, 3008 και 5008. Από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία εξαιρούνται μόνο τα Rifter και Traveller.

Σύμφωνα με την Peugeot, οι νέες εκδόσεις θα βασίζονται στο πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού GT και θα διαθέτουν αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον διάσημο αγώνα αντοχής. Το χρώμα μπλε, που συνδέεται διαχρονικά με το Le Mans, θα συνδυάζεται με μαύρες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια πιο δυναμική και ξεχωριστή εμφάνιση.

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Η εμπορική τους διάθεση προγραμματίζεται για το 2027, όταν θα συμπληρώνεται ένας αιώνας από την πρώτη συμμετοχή της Peugeot στον αγώνα. Η εταιρεία έδωσε ήδη μια πρώτη εικόνα των μοντέλων μέσω teaser, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για την τελική τους μορφή.

Στελέχη της Peugeot επισημαίνουν ότι οι εκδόσεις Le Mans δεν θα περιοριστούν μόνο σε αισθητικές παρεμβάσεις. Στόχος είναι να προσφέρουν επιπλέον τεχνολογικό εξοπλισμό και αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, ώστε να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους αγοραστές.

Αν και οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, θεωρείται πιθανό οι ειδικές εκδόσεις να βασιστούν στις ισχυρότερες plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις κάθε μοντέλου, ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα που θέλει να αναδείξει η Peugeot μέσα από τη σύνδεσή της με το Le Mans.