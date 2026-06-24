Renault 4 TROOP: Το Rafale μετατρέπεται σε κινητό κέντρο διοίκησης

Η διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στο Παρίσι και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για τις τεχνολογίες άμυνας και ασφάλειας.

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