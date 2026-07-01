Η μία και μοναδική Ferrari Enzo Rosso Dino έσπασε κάθε ρεκόρ σε online δημοπρασία

Του Γιάννη Σκουφή

Η αγορά των συλλεκτικών αυτοκινήτων περνά σε μια νέα εποχή, καθώς μία μοναδική Ferrari Enzo απέδειξε ότι ακόμη και οι ακριβότερες συναλλαγές μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου.

Η συγκεκριμένη Enzo, η μοναδική που κατασκευάστηκε στο χρώμα Rosso Dino, πωλήθηκε μέσω της πλατφόρμας DuPont Registry Live έναντι 12,4 εκ. δολαρίων. Με την προμήθεια του οίκου δημοπρασιών, το τελικό ποσό διαμορφώθηκε στα 13,1 εκ. δολάρια, αποτελώντας την ακριβότερη online πώληση αυτοκινήτου στην ιστορία.

Η Ferrari κατασκεύασε από το 2002 έως και το 2004 συνολικά 400 Enzo, από τις οποίες μόλις 127 παραδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, μόνο μία βγήκε από το εργοστάσιο του Μαρανέλο βαμμένη στο Rosso Dino, μια ιστορική απόχρωση εμπνευσμένη από τον Alfredo «Dino» Ferrari, γιο του Enzo Ferrari.

01 03 02 03 03 03

Το συγκεκριμένο χρώμα είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβληματικά μοντέλα της δεκαετίας του 1960, όπως η Ferrari 250 GTO, πριν επιστρέψει αποκλειστικά για αυτό το αυτοκίνητο έπειτα από ειδική παραγγελία.

Πρώτος ιδιοκτήτης ήταν ο Αμερικανός συλλέκτης Gerald Barnes, ο οποίος παρήγγειλε την Enzo το 2003 μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης της Ferrari, πληρώνοντας μόλις 2.364 δολάρια επιπλέον για τη σπάνια βαφή. Η εταιρεία χρειάστηκε να αναζητήσει την αυθεντική «συνταγή» του χρώματος στα ιστορικά της αρχεία, καθώς δεν χρησιμοποιούνταν πλέον στην παραγωγή.

Ο Barnes διατήρησε το αυτοκίνητο μέχρι το 2017, όταν το πούλησε για περίπου 3,7 εκατ. δολάρια. Σήμερα, σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, η αξία του έχει υπερτριπλασιαστεί. Το κοντέρ εξακολουθεί να δείχνει μόλις 6.047 χιλιόμετρα, στοιχείο που επιβεβαιώνει πως η Enzo πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της σε προστατευμένο περιβάλλον.

Κάτω από το πίσω κάλυμμα βρίσκεται ο ατμοσφαιρικός V12 των 6.000 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 660 ίππους και 657 Nm. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 350 χλμ./ώρα.