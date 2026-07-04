Η Fiat ανασταίνει διάσημη μάρκα μετά από 30 χρόνια σιωπής

Η Stellantis ετοιμάζεται να επαναφέρει ένα από τα πιο ιστορικά ονόματα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όχι όμως για να λανσάρει μια νέα μάρκα, αλλά κυρίως για να διατηρήσει τα εμπορικά δικαιώματα χρήσης της.

Ο λόγος για την Autobianchi, η οποία σταμάτησε να υπάρχει το 1995. Σύμφωνα με φωτογραφίες δοκιμών που δημοσίευσε το ιταλικό Quattroruote, ένα πρωτότυπο του νέου Fiat Pandina εμφανίστηκε με την επιγραφή Tributo Autobianchi, αποκαλύπτοντας μια επετειακή έκδοση που θα αποτίει φόρο τιμής στο ιστορικό brand.





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