Επιστρέφει στα αυτοκίνητα το ενιαίο εμπρός κάθισμα;

Το ενιαίο εμπρός κάθισμα, που κάποτε ήταν σήμα κατατεθέν των αμερικανικών μοντέλων, φαίνεται πως επιστρέφει στο προσκήνιο

Newsbomb

Επιστρέφει στα αυτοκίνητα το ενιαίο εμπρός κάθισμα;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
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Του Γιάννη Σκουφή

Για πολλές δεκαετίες, τα ενιαία εμπρός καθίσματα αποτελούσαν αναπόσπαστο στοιχείο πολλών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, η διάταξη αυτή έδωσε τη θέση της στα δύο ανεξάρτητα καθίσματα, τα οποία θεωρήθηκαν πιο άνετα και συμβατά με τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και εργονομίας.

Σήμερα, ωστόσο, αρκετές εταιρείες δείχνουν έτοιμες να επαναφέρουν μια ιδέα που πολλοί πίστευαν ότι είχε περάσει οριστικά στην ιστορία.

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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν το Land Rover Defender, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια μπορούσε να εξοπλιστεί με εμπρός κάθισμα τριών θέσεων. Παρόμοια λύση εξακολουθούν να προσφέρουν μεγάλα pick-up και SUV, όπως τα Ford F-150, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban και Ram 1500, κυρίως στις βασικές επαγγελματικές εκδόσεις τους.

Η τάση αυτή φαίνεται πως αποκτά νέα δυναμική. Η νεοσύστατη αμερικανική REO Industries σχεδιάζει να εξοπλίσει το μελλοντικό της pick-up με ενιαίο εμπρός κάθισμα, δίνοντας έμφαση στην πρακτικότητα και στη δυνατότητα μεταφοράς τριών επιβατών στην πρώτη σειρά.

Αντίστοιχα, η Smart εξετάζει την ίδια λύση για το μελλοντικό #2, θεωρώντας ότι βελτιώνει την αίσθηση ευρυχωρίας στο εσωτερικό αλλά και την είσοδο έξοδο σε στενούς χώρους, ενώ και η Scout Motors έχει ήδη ανακοινώσει ότι τα επερχόμενα Terra και Traveler θα μπορούν επίσης να αποκτήσουν αυτή τη διάταξη.

Το βασικό πλεονέκτημα ενός εμπρός ενιαίου καθίσματος είναι η ευελιξία. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί το αναδιπλούμενο κεντρικό τμήμα ως υποβραχιόνιο ή αποθηκευτικό χώρο, ενώ όταν χρειαστεί μετατρέπεται σε επιπλέον θέση για έναν ακόμη επιβάτη. Πρόκειται για μια λύση που παραμένει ιδιαίτερα χρήσιμη σε επαγγελματικά αυτοκίνητα, εκδρομές ή οικογενειακές μετακινήσεις.

Βέβαια, η επιστροφή των εμπρός ενιαίων καθισμάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για πλευρικούς αερόσακους, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας καθιστούν τον σχεδιασμό τους πιο σύνθετο από ό,τι στο παρελθόν.

Παρ' όλα αυτά, το αυξανόμενο ενδιαφέρον από αρκετούς κατασκευαστές δείχνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη ίσως αποκτήσει ξανά θέση στα αυτοκίνητα των επόμενων ετών.

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