Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει νέο κανόνα για τα αυτοκίνητα και δεν θα αρέσει σε πολλούς οδηγούς

Η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους

Δημήτρης Δρίζος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει νέο κανόνα για τα αυτοκίνητα και δεν θα αρέσει σε πολλούς οδηγούς

Κίνηση στην Αθηνών – Λαμίας.

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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει κανόνες που θα περιορίζουν αυτόματα την ταχύτητα των αυτοκινήτων όταν ξεπερνούν το όριο.
  • Το σύστημα θα βασίζεται σε τεχνολογίες όπως GPS, 5G και κάμερες αναγνώρισης πινακίδων για να μειώνει την ισχύ του κινητήρα σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Θα προβλέπονται εξαιρέσεις για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή αποφυγής κινδύνου, όπου το σύστημα θα μπορεί να απενεργοποιείται προσωρινά.
  • Από το 2022 τα νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ διαθέτουν υποχρεωτικά συστήματα προειδοποίησης ταχύτητας που δεν επιβάλλουν μείωση ταχύτητας, σε αντίθεση με το νέο μέτρο.
  • Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη νομοθετική πρόταση, καθώς το μέτρο αποτελεί πιθανή λύση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει νέους κανόνες που θα υποχρεώνουν τα αυτοκίνητα να περιορίζουν αυτόματα την ταχύτητά τους όταν οι οδηγοί ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια.

Σύμφωνα με το Notícias ao Minuto, το μέτρο θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια ευρύτερη αναθεώρηση των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τους παραδοσιακούς ελέγχους και τα φυσικά μέτρα περιορισμού της ταχύτητας, όπως τα σαμαράκια ή οι ζώνες χαμηλής ταχύτητας, οι Βρυξέλλες ενδέχεται να εξετάσουν τεχνολογικές λύσεις που θα παρεμβαίνουν άμεσα στη λειτουργία των οχημάτων.

Το σύστημα θα μπορούσε να μειώνει την ισχύ του κινητήρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό μελέτη προβλέπει τον εξοπλισμό νέων οχημάτων, από το 2030 και μετά, με μηχανισμό που θα μπορεί να περιορίζει την ισχύ του κινητήρα όταν το αυτοκίνητο κινείται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Στην πράξη, το σύστημα θα βασίζεται σε τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, όπως το GPS, η συνδεσιμότητα 5G και οι κάμερες αναγνώρισης πινακίδων οδικής σήμανσης. Όταν το όχημα εισέρχεται σε περιοχή με χαμηλότερο όριο ταχύτητας, θα μπορούσε να προσαρμόζει αυτόματα την απόκριση του κινητήρα, εμποδίζοντας τον οδηγό να ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο.

Το μέτρο, εφόσον προχωρήσει, θα προβλέπει εξαιρέσεις. Το σύστημα θα μπορούσε να απενεργοποιείται προσωρινά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε ελιγμούς αποφυγής κινδύνου ή όταν απαιτείται απότομη επιτάχυνση για λόγους έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, η βασική ιδέα θα είναι να καταστεί πιο δύσκολη η συνεχής παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Τα νέα αυτοκίνητα διαθέτουν ήδη υποχρεωτικά συστήματα προειδοποίησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει εδώ και περίπου δύο χρόνια την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης υποβοήθησης ταχύτητας (ISA) στα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα συστήματα αυτά προειδοποιούν τον οδηγό όταν το όχημα ξεπερνά το όριο ταχύτητας, χωρίς όμως να επιβάλλουν μείωση της ταχύτητας.

Η διαφορά με τη νέα πιθανή ρύθμιση που εξετάζεται θα βρίσκεται ακριβώς στην ικανότητα παρέμβασης του συστήματος. Αντί το αυτοκίνητο απλώς να ενημερώνει τον οδηγό, θα μπορεί να επηρεάζει την ισχύ του κινητήρα και να προκαλεί μείωση της ταχύτητας, τουλάχιστον όσο το όχημα κινείται μέσα σε περιοχή με συγκεκριμένο νόμιμο όριο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη νομοθετική πρόταση για το συγκεκριμένο μέτρο. Η ιδέα αποτελεί ένα από τα πιθανά μέτρα που θα μπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την οδική ασφάλεια, καθώς οι αρχές αναζητούν τρόπους να μειώσουν τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και των θυμάτων στους δρόμους.

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