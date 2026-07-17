Οδηγούμε το νέο Renault Twingo στην Αθήνα

Snapshot Η Renault παρουσιάζει το νέο Twingo αποκλειστικά ως ηλεκτρικό μοντέλο πόλης με τιμή εκκίνησης 14.990 ευρώ μετά τις κρατικές ενισχύσεις.

Το νέο Twingo στοχεύει να είναι μια από τις πιο προσιτές προτάσεις στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το μοντέλο δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στη σύγχρονη τεχνολογία.

Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων συρρικνώνεται, αλλά η Renault προτείνει μια λύση προσιτή και ηλεκτρική για τους αστικούς οδηγούς.

Η πρώτη οδήγηση στην Αθήνα έδωσε μια πρώτη εικόνα του χαρακτήρα του νέου ηλεκτρικού Twingo. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Renault επαναφέρει το Twingo αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, με τιμή από 14.990 ευρώ -με τις κρατικές ενισχύσεις- και στόχο να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές προτάσεις της αγοράς. Το οδηγήσαμε για πρώτη φορά στους δρόμους της Αθήνας και πήραμε μια πρώτη γεύση από τον χαρακτήρα του.

Η επιστροφή του Twingo έρχεται σε μια περίοδο όπου η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων συρρικνώνεται και τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τις δυνατότητες πολλών αγοραστών. Η Renault απαντά με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης, που δίνει έμφαση στην προσιτή τιμή, στην πρακτικότητα και στη σύγχρονη τεχνολογία.

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