Οδηγούμε το νέο Renault Twingo στην Αθήνα
Ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης, που δίνει έμφαση στην προσιτή τιμή, στην πρακτικότητα και στη σύγχρονη τεχνολογία
Snapshot
- Η Renault παρουσιάζει το νέο Twingo αποκλειστικά ως ηλεκτρικό μοντέλο πόλης με τιμή εκκίνησης 14.990 ευρώ μετά τις κρατικές ενισχύσεις.
- Το νέο Twingo στοχεύει να είναι μια από τις πιο προσιτές προτάσεις στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
- Το μοντέλο δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και στη σύγχρονη τεχνολογία.
- Η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων συρρικνώνεται, αλλά η Renault προτείνει μια λύση προσιτή και ηλεκτρική για τους αστικούς οδηγούς.
- Η πρώτη οδήγηση στην Αθήνα έδωσε μια πρώτη εικόνα του χαρακτήρα του νέου ηλεκτρικού Twingo.
Του Γιάννη Σκουφή
Η Renault επαναφέρει το Twingo αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, με τιμή από 14.990 ευρώ -με τις κρατικές ενισχύσεις- και στόχο να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές προτάσεις της αγοράς. Το οδηγήσαμε για πρώτη φορά στους δρόμους της Αθήνας και πήραμε μια πρώτη γεύση από τον χαρακτήρα του.
Η επιστροφή του Twingo έρχεται σε μια περίοδο όπου η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων συρρικνώνεται και τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τις δυνατότητες πολλών αγοραστών. Η Renault απαντά με ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης, που δίνει έμφαση στην προσιτή τιμή, στην πρακτικότητα και στη σύγχρονη τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr