Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το νέο Twingo E-Tech Electric έχει εξελιχθεί με βάση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, δίνοντας έμφαση στις συμπαγείς διαστάσεις, στη χαμηλή κατανάλωση και στην πρακτικότητα.

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