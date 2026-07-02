Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Renault επαναφέρει το Twingo στην κατηγορία των μικρών, ευέλικτων και σχετικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης που αποκτά ξανά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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Το νέο Twingo E-Tech Electric έχει εξελιχθεί με βάση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, δίνοντας έμφαση στις συμπαγείς διαστάσεις, στη χαμηλή κατανάλωση και στην πρακτικότητα.
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