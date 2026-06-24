Renault: Σχέδιο εθελούσιας απομάκρυνσης - Αφορά 800 μηχανικούς στη Γαλλία μέχρι το τέλος του 2027

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault ανακοίνωσε την Τετάρτη ένα σχέδιο εθελούσιας απομάκρυνσης που επηρεάζει 800 μηχανικούς, κυρίως στην περιοχή Île-de-France, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του τμήματος μηχανικής της για την αντιμετώπιση του κινεζικού ανταγωνισμού.

Από τους 5.500 μηχανικούς του ομίλου στη Γαλλία, 800 εθελούσιες αποχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2027 , ανέφερε η Renault το βράδυ της Τετάρτης. Ταυτόχρονα, η αυτοκινητοβιομηχανία σκοπεύει να προσλάβει μεταξύ 150 και 200 ​​νέων μηχανικών με μόνιμες συμβάσεις.

Η ανακοίνωση έγινε στους εκπροσώπους των εργαζομένων νωρίτερα σήμερα κατά την παρουσίαση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης για αυτό το τμήμα. Το σχέδιο αυτό στοχεύει κυρίως στην «απλοποίηση» της οργάνωσης και στη μείωση του κατακερματισμού των λειτουργιών για την αύξηση της «ταχύτητας εκτέλεσης », σύμφωνα με τον όμιλο. Εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, με ένα σχέδιο εκπαίδευσης (200.000 ωρών), εσωτερική κινητικότητα, την πρόσληψη 150 έως 200 μηχανικών (για λογισμικό, ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτροκίνηση) και 800 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

11.000 μηχανικοί παγκοσμίως

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές αυξάνουν σημαντικά το μερίδιο αγοράς τους στην Ευρώπη: ήταν λιγότερο από 3% το 2024 και έφτασε το 8,8% στα τέλη Μαΐου», τόνισε ο παγκόσμιος Chief Technology Officer (CTO) του ομίλου, Philippe Brunet. «Αυτό το μερίδιο αγοράς εξηγείται από προϊόντα με σημαντικό τεχνολογικό περιεχόμενο και πολύ ανταγωνιστικό κόστος... Πρέπει να είμαστε σε θέση να είμαστε ανταγωνιστικοί από αυτή την άποψη », πρόσθεσε.

Η Renault επιβεβαίωσε στις 10 Απριλίου, μετά από δημοσίευμα στη Δυτική Γαλλία , την πρόθεσή της να μειώσει τον αριθμό των θέσεων μηχανικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της κατά 15 έως 20%. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα 11.000 μηχανικούς παγκοσμίως, οι μισοί από τους οποίους εδρεύουν στη Γαλλία, σε σύνολο 100.000 εργαζομένων παγκοσμίως.

*Με πληροφορίες από Le Figaro