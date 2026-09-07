Η Porsche βρήκε έναν απρόσμενο τρόπο να μειώσει το βάρος των μοντέλων της

Snapshot Η Porsche θα ενσωματώσει ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN) στους ενισχυτές των ηχοσυστημάτων Burmester 3D από το 2027.

Η τεχνολογία GaN μειώνει τις ενεργειακές απώλειες και την παραγόμενη θερμότητα, επιτρέποντας μικρότερο και ελαφρύτερο ενισχυτή χωρίς απώλεια απόδοσης.

Η χρήση GaN επιτρέπει μείωση του μεγέθους και βάρους της ψύκτρας αλουμινίου κατά 20% και περιορίζει τα παθητικά εξαρτήματα του συστήματος.

Η Porsche ξεκίνησε έρευνα για τους ημιαγωγούς GaN το 2023 και συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης τη χρήση του GaN σε συστήματα υψηλής τάσης για μελλοντικά ηλεκτρικά σπορ μοντέλα. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Στην Porsche η μείωση του βάρους αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις πιο σπορ εκδόσεις. Αυτή τη φορά, όμως, οι μηχανικοί αναζήτησαν πολύτιμα γραμμάρια σε ένα μάλλον απροσδόκητο σημείο: στο ηχοσύστημα.

Από το 2027, τα προηγμένα συστήματα Burmester 3D που θα χρησιμοποιούνται σε μοντέλα της μάρκας θα ενσωματώνουν ημιαγωγούς νιτριδίου του γαλλίου (GaN) στους ενισχυτές τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε ηχοσύστημα αυτοκινήτου παραγωγής.

Σε σχέση με τους συμβατικούς ημιαγωγούς πυριτίου, το GaN περιορίζει τις ενεργειακές απώλειες και παράγει λιγότερη θερμότητα, επιτρέποντας παράλληλα μεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος. Έτσι, ο ενισχυτής μπορεί να γίνει πιο μικρός και ελαφρύς χωρίς να μειωθεί η απόδοσή του.

Το όφελος επεκτείνεται και στο σύστημα ψύξης. Επειδή παράγεται λιγότερη θερμότητα, απαιτείται μικρότερη ψύκτρα αλουμινίου, η οποία σύμφωνα με την Porsche είναι κατά 20% πιο ελαφριά. Μικρότερα μπορούν να γίνουν και άλλα παθητικά εξαρτήματα του συστήματος, περιορίζοντας περαιτέρω το συνολικό βάρος και τη χρήση πρώτων υλών.

Η Porsche άρχισε να μελετά τη χρήση ημιαγωγών GaN στα αυτοκίνητα το 2023 και έναν χρόνο αργότερα ξεκίνησε σχετικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης.

Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει το 2027 σε ενισχυτή ισχύος 400 Watt για ηχοσύστημα Burmester 3D. Ωστόσο, οι δυνατότητες της τεχνολογίας δεν σταματούν στη μουσική. Η Porsche εξετάζει τη χρήση του GaN και για τη μετατροπή ισχύος σε συστήματα υψηλής τάσης, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στα μελλοντικά ηλεκτρικά σπορ μοντέλα της.