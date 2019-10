Ο επίτιμος πρόξενος της μίζας Γιώργος Δουσόπουλος και ο σύμβουλός του Σταμάτης Θειακός

Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Όποιος ψάχνει, βρίσκει… Μιλάμε βέβαια για τον κ. Σταμάτη Θειακό, ο οποίος κατά καιρούς δηλώνει ειδικός σύμβουλος σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, σύμβουλος σε θέματα ασφαλίσεων, στέλεχος μάρκετινγκ, αλλά και ειδικός σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και σε ζητήματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Το δίδυμο της μίζας: Δουσόπουλος - Θειακός

Ωστόσο, το πραγματικό ταλέντο του εν λόγω κυρίου είναι το να ανοίγει και να κλείνει εταιρείες, βάζοντας σε πολλές περιπτώσεις «μπροστινούς», προκειμένου να κερδίζει μέσα από μεσιτείες και μαύρες δοσοληψίες.

Όπως θα διαπιστώσετε το βιογραφικό του είναι πλούσιο σε κομπίνες όχι μόνο με χρηματοπιστωτικά προϊόντα αλλά και σε όπλα… ενώ τώρα τελευταία ο κύριος Θειακός πάει πακέτο με τον Δουσόπουλο τον… επίτιμο πρόξενο της μίζας για τον οποίο στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 το Newsbomb.gr σας αποκάλυψε την απάτη με τη βίλα του Ντέμη Νικολαϊδη.

Ποιος είναι ο κ. Σταμάτης Θειακός και ποια η δράση του στα βρώμικα χρόνια του Χρηματιστηρίου;



Ο Θειακός ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία ατόμων της εποχής του χρηματιστηρίου που πήραν στο λαιμό τους χιλιάδες νοικοκυραίους. Πρόκειται για άτομα που η φούσκα του χρηματιστηρίου τους βρήκε να παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα οποία εν μια νυκτί βαπτιστήκαν επενδυτικοί σύμβουλοι και κάποιοι εξ’ αυτών ακόμη και χρηματιστές.

Γνωστότερη όλων είναι η περίπτωση του άλλοτε παράγοντα του ΠΑΟΚ Γιάννη Γούμενου που είχε συστήσει την Βορειοελλαδική ΑΧΕΠΕΥ, ο οποίος από απλός υπάλληλος της Ασπίς Πρόνοια και πωλητής ασφαλιστικών προϊόντων βρέθηκε να έχει χρηματιστηριακή και να διαχειρίζεται δισεκατομμύρια (δραχμών). Στην ίδια συνομοταξία ανήκε και ο Σταμάτης Θειακός που στα τέλη των 90΄s και σε ηλικία 30 ετών βρέθηκε ξαφνικά στα «μεγάλα σαλόνια».



Εκείνη την περίοδο είχε παρουσία σε πλείστες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ είχε συστήσει και τις δικές του εταιρείες παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και real estate τις «Τ Δίκτυο» και «T NETWORK Real Estate». Παράλληλα εκείνη την περίοδο ήταν αντιπρόεδρος στην ΜΕΤΡΟΝΕΤ ΑΕΠΕΥ, μέλος στην Αψίδα ΑΕΠΕΥ, αλλά και διευθύνων σύμβουλος στην Advanced Development Projects ATE και στην εταιρεία εμφιάλωσης νερού G Δίκτυο, επιχειρήσεις στις οποίες έχει μπει λουκέτο εδώ και καιρό.



Ο Θειακός είχε από νωρίς μπει και στα κόλπα των offshore.

Από το 2001 εμφανίζεται ως ο διευθυντής και ιδιοκτήτης της κυπριακής Fuoco Trading Ltd. Ωστόσο, δεν εκπροσωπούσε μόνον δικές του εταιρείες, αλλά και άλλων.

Από το 1999 ήταν εκπρόσωπος της Aris Financial Consultancy Ltd, το 2007 εκπροσωπούσε την Pilment Investments Ltd, to 2009 την Rossanero Ltd και πολύ πρόσφατα την υπεράκτια ALEXANDER 7 Ltd.



Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εν λόγω εταιρειών δεν είναι άγνωστοι. Η Rossanero Ltd φέρεται να ανήκει στον Μωυσή Μαγρίζο, η κλωστοϋφαντουργική εταιρεία του οποίου είχε εμπλακεί σε χρηματιστηριακό σκάνδαλο το 1996.

Η κυπριακή Pilment Investments σχετίζεται με την D&W Εμπορική Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Χρηματοοικονομικών και Αντιπροσωπευτικών Υπηρεσιών ΕΠΕ, στην οποία βασικός εταίρος ήταν ο εφοπλιστής Μιχάλης Γουλανδρής, ο οποίος έχει απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα λόγω των οικονομικών του δυσκολιών. Θειακός και Γουλανδρής είχαν συνεργαστεί στα μέσα του 2000 για την προώθηση τραπεζικών καρτών που υπόσχονταν ειδικά προνόμια και μάλιστα είχαν πετύχει βραχύβιες συνεργασίες με κάποιες τράπεζες.

Η σύλληψη Θειακού για οπλοκατοχή στον Πειραιά

Στην έναρξη της κρίσης, όταν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο βρέθηκαν υπό πίεση, ο Θειακός επέστρεψε στις ασφαλίσεις. Συνέστησε την «B ΤO B CONNECTION» εταιρεία παροχής ασφαλιστικών συμβουλών, η οποία δεν πήγε καλά, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και μια εταιρεία «γενικών καθηκόντων» με την επωνυμία «Future Health Systems Υπηρεσίες Φυσικής Υγείας ανώνυμη Εταιρεία» και συνεταιρίστηκε σε μια εταιρεία υπό την επωνυμία Ενεργειακοί Συνεργάτες Ενεργειακή ΕΠΕ.



Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσε με ένα θηριώδες τζιπ Hummer που δεν περνούσε απαρατήρητο και ήταν μόνιμος θαμώνας στο Μικρολίμανο. Ήταν Ιανουάριος του 2010 όταν σε έλεγχο που του έκανε το 3ο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής (ΥΔΕΖΙ) στην εν λόγω περιοχή βρέθηκε εντός του προαναφερομένου Hummer ένα μπρελόκ πιστόλι με δύο κάνες των 8,5 cm, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να αντιμετωπίσει κατηγορίες για οπλοκατοχή.



Από το 2010 και μετά ο Θειακός εμφανίζεται να έχει αναδουλειές.

Από τα σχεδόν 100.000 ευρώ που δήλωνε στην εφορία το 2009 βρέθηκε πέρσι να δηλώνει ετήσια εισοδήματα της τάξεως των 15.000 ευρώ. Μάλιστα, κατά πληροφορίες τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται καν από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι έσοδα που προέρχονται από το στοιχηματισμό και κατά τις ίδιες πληροφορίες δηλώνονται στην εφορία ως εισοδήματα «από ανάλωση κεφαλαίου».



Οι Bούλγαροι των Panama Papers



Αλλά αυτή είναι μάλλον μια επίπλαστη εικόνα δεδομένων των δραστηριοτήτων του, οι οποίες εκτείνονται πλέον και εκτός Ελλάδος. Από το Φεβρουάριο του 2015 έως και σήμερα ο Θειακός εκπροσωπεί στην Ελλάδα την βουλγαρική Ribex Enerdy Ltd -που πλέον έχει μετονομαστεί σε Ribex Trading Ltd-. Η Ribex Trading ανήκει στην βουλγαρική Ribex Holding του επιχειρηματία Vasil Genkov Karabajakov και είναι εταιρεία η οποία κατονομάζεται στα Panama Papers.



Προς τριμήνου ο Θειακός συνέστησε στις Σέρρες την ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 7 ΑΤΣΤ ΙΚΕ, η οποία θα έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, το management ξενοδοχειακών καταλυμάτων και την εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομικών μελετών. Κατά πληροφορίες η εν λόγω δραστηριότητα ενδέχεται να σχετίζεται και με τις βουλγαρικές διασυνδέσεις του.



Τέλος, σύμφωνα με κτηματομεσιτικές πηγές ο Θειακός έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το τελευταίο διάστημα κάποιες επιλεγμένες μεσιτείες που αφορούν σε πανάκριβα ακίνητα στα Βόρεια Προάστια, τα οποία προ ετών είχαν αλλάξει χέρια σε εξωφρενικές τιμές και είχαν λειτουργήσει ως όχημα νομιμοποίησης μαύρου χρήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές εμφανίζονταν «εξωτικοί» αγοραστές από το εξωτερικό που αποκτούσαν τα εν λόγω ακίνητα σε αξίες τριπλάσιες της αντικειμενικής. Με τον τρόπο αυτό οι επιφανείς πωλητές των ακινήτων εμφάνιζαν εισοδήματα στην εφορία που τα συνέδεαν με τις σχετικές συναλλαγές αν και αυτά στην πραγματικότητα προέρχονταν από άλλες πηγές.

Πριν από δυο εβδομάδες το Newsbomb.gr είχε αποκαλύψει τις δράσεις του κ. Γιώργου Δουσόπουλου, ο οποίος εμφανίζεται να «διαπραγματεύεται» εν… ονόματι της κυβέρνησης της Ανγκόλας με νέους υποψήφιους αγοραστές τη βίλα του Ντέμη στο Κεφαλάρι. Και έχοντας προφανώς στο μυαλό του όσα σκανδαλώδη συνέβησαν το 2013 και τον έκαναν… πλουσιότερο κατά εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ευρώ, επιχειρεί να παίξει το ίδιο ακριβώς παιχνίδι της… μίζας.



Πώς; Με την προσφιλή τακτική των μιζαδόρων, που εκβιάζουν υποψήφιους αγοραστές, αξιώνοντας ο ίδιος για λογαριασμό του τεράστια χρηματικά ποσά, προκειμένου να… πάψουν να εκφράζουν αντιρρήσεις τα στελέχη της κυβέρνησης της Ανγκόλας με τα οποία -προφανέστατα- επιχειρεί ένα δεύτερο μεγάλο deal. Μπορεί και εν αγνοία της κυβέρνησης της αφρικανικής χώρας…

Μιλάμε βέβαια για το γνωστό «Αφρικάνικο» ντιλ των Βανδή-Νικολαΐδη- Πούλησαν στην Αγκόλα την βίλα τους έναντι 11,9 εκ. ευρώ αν και η αντικειμενική αξία του σπιτιού και του οικοπέδου ανέρχεται στα 2.118.025 ευρώ.

Όμως ο πρόξενος Δουζόγλου και ο σύμβουλος Θειακός έκαναν τα «μαγικά» τους και τα τακτοποίησαν όλα...

Φυσικά, όλα αυτά συμβαίνουν στην… πλάτη των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων που είχαν το… κεφάλι τους ήσυχο με τον επίτιμο πρόξενο στην Ανγκόλα, χωρίς κανένα κόστος αφού… εργάζεται αμισθί, αλλά και των ελληνικών διωκτικών αρχών (οικονομικών και όχι μόνο) που προφανέστατα θα πρέπει άμεσα να παρέμβουν και να κάνουν φύλλο και φτερό τον κ. Γεώργιο Δουσόπουλο.

Αν δεν τα γνωρίζουν αυτά στο ΣΔΟΕ, στην ΑΑΔΕ και στα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών εμείς θα φροντίσουμε να τα μάθουν αναλυτικά.

Συνεχίζεται....

