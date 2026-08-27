Η 90η ΔΕΘ να μετεξελιχθεί σε business forum

Snapshot Η 90η ΔΕΘ θα διεξαχθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με την Ιαπωνία ως τιμώμενη χώρα και παρουσίαση στο Περίπτερο 13.

Η εκδήλωση θα εστιάσει σε σύγχρονες προκλήσεις, νέες τεχνολογίες, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Η συμμετοχή της Ιαπωνίας προβάλλει την παράδοση και την καινοτομία μέσω της φιλοσοφίας Takumi, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα της χώρας.

Η ενότητα Akademia θα παρουσιάσει εξελίξεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ το αφιέρωμα «Γεύσεις από Ελλάδα» θα προβάλει τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας.

Η ΔΕΘ επιδιώκει να μετεξελιχθεί σε επιχειρηματικό φόρουμ με έμφαση στην ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την αναβάθμιση του Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Η Θεσσαλονίκη καμαρώνει και η 90η ΔΕΘ ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της απο 5-13 Σεπτεμβρίου και να μαγέψει τους χιλιάδες πιστούς θαυμαστές και επισκέπτες της.

Σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η 90η ΔΕΘ θα επικεντρωθεί στις σύγχρονες προκλήσεις για τη χώρα και στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ευημερία των πολιτών δίνοντας έμφαση στα νέα τεχνολογικά μέσα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ιαπωνία, τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, προετοιμάζει μια ξεχωριστή παρουσία στο Περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Μέσα από ένα σύγχρονο και πολυεπίπεδο εκθεσιακό περιβάλλον, θα παρουσιάσει στους επισκέπτες τα επιτεύγματα, τις αξίες και τη μοναδική της ταυτότητα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της παράδοσης με την καινοτομία.

Η συμμετοχή της φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργική έκφραση που χαρακτηρίζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Το ελληνικό και διεθνές κοινό της φετινής ΔΕΘ, θα έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει το ιδιαίτερο ιαπωνικό «σύμπαν» μέσα από τη φιλοσοφία του Takumi (Τα-κού-μι στα ιαπωνικά σημαίνει μάστορας ή τεχνίτης) που εμπεριέχει τις έννοιες της σοφίας, της ενσυναίσθησης και της κινητήριας δύναμης, οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Το Takumi δεν αναφέρεται απλώς στην άσκηση ενός επαγγέλματος, αλλά στη διαχρονική αφοσίωση για την τελειοποίηση μιας τέχνης.

Βασίζεται στη δεξιοτεχνία, στην ακρίβεια, στη λεπτομέρεια και στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό - αξίες που αποτελούν θεμέλιο της ιαπωνικής κουλτούρας και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως πρότυπο ποιότητας και αρτιότητας.

Το συντονισμό της συμμετοχής της Ιαπωνίας έχει αναλάβει η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, η οποία θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα ιαπωνικών εταιρειών και φορέων.

Με στόχο την εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών, οι συμμετοχές θα καλύπτουν δυναμικούς τομείς όπως, ο τουρισμός, η τεχνολογία, η καινοτομία, οι υποδομές, η αυτοκίνηση, η ενέργεια και η υγεία, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη επιχειρηματική ταυτότητα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα περιλαμβάνεται και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με εκπαιδευτικές δράσεις, networking events, εταιρικές παρουσιάσεις, καθώς και μια σειρά από πολιτιστικά δρώμενα που στόχο έχουν να παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό την ιαπωνική τέχνη και παράδοση, αλλά και τη σύγχρονη δημιουργία της.

Από τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα μέχρι τις στρατηγικές για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων και την εύρεση εργασίας, η ενότητα Akademia της ΔΕΘ προσφέρει μια πλήρη εικόνα για την εξελικτική πορεία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα θεματικά αφιερώματα της ΔΕΘ, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας με το κοινό και λειτουργεί ως μία πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις, συζητήσεις και πάνελ με ακαδημαϊκούς και ειδικούς στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το αφιέρωμα «Γεύσεις από Ελλάδα» αναδεικνύει το γαστρονομικό πλούτο της χώρας μέσα από προϊόντα με ταυτότητα, τόπους με χαρακτήρα και ιστορίες που δημιουργούν συναισθηματική σύνδεση με το κοινό.

Οι εκθέτες έχουν την ευκαιρία να:

· προβάλουν την τοπική τους ταυτότητα με σύγχρονο και ελκυστικό τρόπο

· ενισχύσουν την αξία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τους

· αξιοποιήσουν τη δύναμη του storytelling για μεγαλύτερη εμπορική απήχηση

· δημιουργήσουν βιωματικές εμπειρίες που συνδέουν τον τόπο προέλευσης με το brand και το προϊόν.

Ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών για τη μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και οι πρωτοπόρες τεχνολογικές εφαρμογές για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ενέργειας, «δομούν» κυριολεκτικά αυτό το εκθεσιακό αφιέρωμα, το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πνεύμα της κυκλικής οικονομίας.

Συμμετέχουν αντιπροσωπευτικές εταιρίες, επιχειρήσεις και φορείς που παρουσιάζουν πρωτοποριακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εξειδικευμένες «έξυπνες» εφαρμογές και νέες τεχνολογίες αλλά και προϊόντα που απευθύνονται στον απλό καταναλωτή.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στη σύγχρονη δόμηση, τις «πράσινες» υποδομές και τα προσφερόμενα προγράμματα για την ενεργειακή οικονομία, η οποία αποτελεί πρόκληση τόσο για την οικιακή όσο και για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι Διεθνείς συμμετοχές αποτελούνται από επίσημες κρατικές συμμετοχές χωρών που λαμβάνουν μέρος μέσω των πρεσβειών τους ή άλλων κρατικών φορέων τους, αλλά και από μεμονωμένες ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά.

Ο διεθνής χαρακτήρας της ΔΕΘ ως πολυδιάστατο γεγονός σηματοδοτεί την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου ενώ παράλληλα, διευρύνει τις πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις της χώρας με αυτές του εξωτερικού.

Το όραμα της ΔΕΘ HELEXPO για την επόμενη ημέρα, είναι η ανάπλαση του Εκθεσιακού & Συνεδριακού της Κέντρου.

Η Θεσσαλονίκη ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και διεκδικεί τη θέση που της αξίζει.

Η διοίκηση της ΔΕΘ οφείλει να αντιληφθεί οτι η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που μπορεί να δώσει ώθηση στην πόλη και να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας.

Η ΔΕΘ να μετεξελιχθεί σε business forum.

Η προσπάθεια είναι επίπονη και ο ανταγωνισμός μεγάλος. Η Θεσσαλονίκη έχει χάσει πολύτιμο έδαφος. Απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις και άμεση υλοποίηση των υποσχεθέντων.

Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη με έργα και επενδύσεις που θα την απογειώσουν.