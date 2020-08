Να αφυπνίσει τους πολίτες και παράλληλα να επισημάνει εκ νέου του κινδύνους για την εξάπλωση του κορονοϊού προσπαθεί η κυβέρνηση, με τον Νίκο Χαρδαλιά να «ανεβάζει» στο Facebook μια ατάκα για... ηρεμία και υπευθυνότητα!

Τη δημοσίευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό Ακη Σκέρτσου, όπου εξηγεί του λόγους που αυξήθηκαν τα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα μας αναδημοσίευσε στο προφίλ του στο facebook ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε το δικό του μήνυμα: Keep calm and wear your face mask.

Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, το άνοιγμα της οικονομίας, νομοτελειακά θα οδηγούσε σε περισσότερα κρούσματα, όσο δεν υπάρχουν ακόμη εμβόλια και θεραπείες.

Σε όσους, λοιπόν, εύλογα ανησυχούν μετά την άνοδο των θετικών κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, συνιστούμε ψυχραιμία και αυστηρή τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων: προσωπική υγιεινή, αποστάσεις, μάσκα" τονίζει.

Στη συνέχεια προσθέτει μάλιστα πως η Πολιτεία σήμερα είναι πολύ πιο έτοιμη να διαχειριστεί την πανδημία από ο,τι ήταν τον περασμένο Μάρτιο, με πολύ περισσότερη γνώση, πόρους, πληροφοριακά συστήματα, οργάνωση και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβερνησης,

Οι κρίσιμοι δείκτες που παρακολουθούμε καθημερινά -και πρέπει να μας απασχολούν- είναι οι εισαγωγές σε κλίνες covid σταθερά πέριξ των 100 από τις 15/7 έως σήμερα, ο δείκτης θετικών κρουσμάτων σε ηλικιωμενους και ευπαθείς (επίσης πέριξ του 10%), το testing capacity της χώρας (σημαντικά ενισχυμένο σχεδόν 3-4 φορές πάνω από την περίοδο του lockdown)" αναφέρει χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι θετικό το ότι υπάρχει σήμερα διάχυτη ανησυχία διότι έτσι «θα σοβαρευτούμε όλοι και θα θυμηθούμε ξανά ότι ο ιός είναι ακόμη εδώ μαζί μας, κυκλοφορεί και απειλεί εμας και τους αγαπημένους μας».