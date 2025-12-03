Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Τον στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

«Το παιδί μου το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο», απάντησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ερωτηθείς για τη σύλληψη του γιου του, το απόγευμα της Τρίτης (25/11), έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Εις βάρος του 19χρονου γιου του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ τού καταλογίστηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.

Σε καταδίωξη, ο 19χρονος γιος του πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδήγησε βάζοντας σε κίνδυνο κι άλλους οδηγούς καθώς παραβίασε σε ώρα αιχμής τουλάχιστον δύο σήματα STOP και οδήγησε ανάποδα σε μονόδρομο.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα και μαζί με το φίλο του βγήκαν από αυτό και ξεκίνησαν να τρέχουν. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν να τους περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του Λοβέρδου την ώρα της σύλληψης φώναζε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

