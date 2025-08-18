Βολοντίμιρ έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου

Φοβούνται λέει να το αφήσουν μόνο του το παλικάρι να πάει στον Τραμπ για να μην του κάνει μπούλινγκ...

Και έτσι μαζεύτηκαν όλοι οι πρόθυμοι κηδεμόνες να φτιάξουν μια ασπίδα προστασίας γύρω από τον Βολοντίμιρ και να βρίσκονται και αυτοί στη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Θα έχει δηλαδή στο πλευρό του ο Ζελενσκι, την Ούρσουλα, τον Μακρόν, τον Στάρμερ, τον Μερτς, την Μελόνι και τον Ρούτε του ΝΑΤΟ.

Αντιλαμβάνεστε ότι με όλους αυτούς η επιτυχία είναι σίγουρη...

Ήδη ο Τραμπ τρέμει από την αγωνία όταν έμαθε ότι θα συνοδεύεται ο «Βολοδημήτρης» από τη σκληρή διαπραγματεύτρια την Ούρσουλα και τον πολιτικό γίγαντα τον Μανώλη.

Πέραν της πλάκας, όλους αυτούς ο Τραμπ τους έχει για πρωινό, λίγο πριν πάει για γκόλφ.

Προφανώς και δεν θα διαταράξει τις σχέσεις του με τον Πούτιν για όλους αυτούς.

Ούτε θα θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια ισορροπία για να πουλάει όπλα η Ε.Ε. στον Ζέλι...

Άπλα πράγματα.

