Όταν η διαφήμιση γίνεται σχιζοφρένεια

Φαντάζομαι έχετε αντιληφθεί τι σάλος έχει ξεσπάσει μ’ έναν ανεκδιήγητο τύπο - ιδιοκτήτη καφετέριας στη Μεσσηνία - που διαφήμισε την καφετέριά του με τον θανόντα Γιώργο Παπαδάκη να κρατάει στον παράδεισο ένα ποτήρι καφέ με τη φίρμα του μαγαζιού του.

Η κατάσταση με τα social media δεν έχει ξεφύγει απλά. Είναι αρρώστια. Ο ίδιος μάλιστα, μετά τον σάλο που προκλήθηκε είπε ότι έκανε χιούμορ (;) και πως δεν ούτε το μυαλό του είναι διαστροφικό ούτε πάσχει από σχιζοφρένεια. Ε, λοιπόν, φίλε μου πάσχεις 100% από σχιζοφρένεια αν έπειτα από αυτή την αθλιότητα που έκανες επιμένεις να μιλάς για χιούμορ.

Το φοβερό είναι ότι του δώσανε και βήμα τα κανάλια (κάνοντάς του επιπλέον διαφήμιση) και βγήκε να απολογηθεί λέγοντας διάφορες ουρανομήκεις σαχλαμάρες του τύπου: «Στον παράδεισο τον έβαλα τον Γιώργο Παπαδάκη όχι στην κόλαση».

Μιλάμε για τον ορισμό της παράνοιας. Για τον ορισμό της σχιζοφρένειας.

Ακόμα πιο τρομακτικό και πιο εξευτελιστικό είναι ότι ο συγκεκριμένος τύπος είχε το θράσος έπειτα από αυτή την ξεφτίλα να βγάλει το πρόσωπό του στην τηλεόραση και να βγει κι από πάνω… Και όχι δεν πρόκειται περί έλλειψης ενσυναίσθησης. Πρόκειται για απύθμενο θράσος. Αναιδής μέχρι μυελού οστέων.

