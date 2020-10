Πότε θα μπει το τέλος στη σειρά ταινιών «The Fast and the Furious»;

Του Γιάννη Σκουφή

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ξέρετε κάποιον που να μην έχει δει ή τουλάχιστον να μην έχει ακούσει για το «The Fast and the Furious»; Και δεν χρειάζεται κανείς να του αρέσουν μόνο τα αυτοκίνητα αφού η πασίγνωστη σειρά ξεχωρίζει για τις απίστευτες σκηνές δράσης της, με τους ειδικούς να ξεπερνούν σε κάθε νέο επεισόδιο τον ίδιο τους τον εαυτό.

Το αμερικανικό sequel ξεκίνησε πριν από 19 χρόνια με τον Vin Diesel να είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε ήδη να είχαμε δει το Fast & Furious 9 (F9), αλλά η πανδημία του κορονοϊού έχει αναβάλλει και μάλιστα δύο φορές την πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, Η καινούργια και μάλλον οριστική ημερομηνία είναι πλέον ο Μάιος του 2021.

Ωστόσο, όλα κάποια στιγμή κάνουν τον κύκλο τους και ήδη έχουν διαρρεύσει φήμες από τις Deadline and Variety για την ολοκλήρωση της σειράς που θα έχει ένα φινάλε με σασπένς. Το οποίο θα χωρίζεται σε δύο μέρη που στην ουσία θα είναι τα επεισόδια υπ’ αριθμόν δέκα και έντεκα με πρωταγωνιστές τους Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster και Ludacris.

Πίσω από τις κάμερες θα βρίσκεται ο γνωστός σκηνοθέτης Justin Lin ο οποίος υπογράφει τις παραγωγές των The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious 5, Fast & Furious 6 και Fast & Furious 9: The Fast Saga. Μέχρι, λοιπόν, να φτάσει η ώρα του F9, αξίζει να δει κανείς κάποιες από τις προηγούμενες ταινίες με τους «Μαχητές των Δρόμων» που κατορθώνουν να παραμένουν πάντα επίκαιροι. Όσο για το τρέιλερ του ένατου επεισοδίου μπορείτε να το δείτε στο βίντεο στην αρχή του άρθρου.