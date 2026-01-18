Νέο επικίνδυνο challenge: Παιδιά κρεμιούνται από τον συρμό του τραμ ενώ βρίσκεται εν κινήσει

Αγόρι κρεμιέται στο πίσω μέρος του τραμ, ενώ αυτό κινείται και εκτελεί δρομολόγιο στα νότια προάστια.

Το περιστατικό αποτελεί μέρος challenge παιδιών που ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους για να συμμετέχουν...

Επιβάτες αναφέρουν στον ΑΝΤ1 ότι έχουν δει αρκετές φορές ανήλικους να προβαίνουν σε τέτοιες επικίνδυνες πράξεις, ενώ και η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της καταδικάζει το περιστατικό και έχει αποστείλει το σχετικό υλικό στην αστυνομία.