Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης αγοραστής του ράντσου, 4 φορές μεγαλύτερο από τη Νέα Υόρκη.

Η αποκάλυψη έβαλε τέλος στις φήμες ότι νέος ιδιοκτήτης ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο μυστηριώδης αγοραστής ενός ράντσο του Ουαϊόμινγκ τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Νέα Υόρκη και μεγαλύτερο από την πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ αναγνωρίστηκε ως διευθύνων σύμβουλος και τοπικός πολιτικός που κατέχει ήδη ένα εκατομμύριο στρέμματα γης.

Ο Christopher Robinson, Διευθύνων Σύμβουλος της Ensign Group LLC, αγόρασε τα τεράστια 916,000 στρέμματα Pathfinder Ranches για λογαριασμό της εταιρείας γαιοκτησίας και έκλεισε τη συμφωνία στις 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το KPCW.

Η αποκάλυψη της ταυτότητάς του έβαλε τέλος σε φήμες που ήθελαν ως νέο ιδιοκτήτη τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο Ρόμπινσον αγόρασε τη γη για ένα άγνωστο ποσό, μόλις τέσσερα χρόνια αφότου αγόρασε το γειτονικό Stone Ranch. Ενώ το ακίνητο διατέθηκε στην αγορά για 79.5 εκατομμύρια δολάρια, ο Ρόμπινσον δεν αποκάλυψε ποια τιμή συμφωνήθηκε τελικά αλλά θα χρησιμοποιούν για τεράστια κοπάδια βοοειδών.

Το τεράστιο ακίνητο, εκτείνεται σε σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα στα Βραχώδη Όρη και αποτελεί, λίγο περισσότερο από το 1% της γης του Ουαϊόμινγκ.

Μιλώντας στο KPCW, ο Robinson εξήγησε πώς η αγορά είχε ενώσει προηγουμένως ανόμοια τμήματα των Pathfinder Ranches: «Η οικογένεια από την οποία αγοράσαμε το Stone Ranch είχε την καρδιά του Pathfinder και την πούλησαν, ας πούμε, το 1975. Και έτσι το επανενώνουμε. Τώρα είναι ένα μεγάλο τοπίο» είπε.

Ο κάτοικος του Park City της Γιούτα χρησιμοποιεί το μικρότερο ράντσο για να γεφυρώσει τις ιδιοκτησίες του Pathfinder Ranches και να δημιουργήσει μια αυτοσυντηρούμενη κτηνοτροφία.

Η επιτυχής εξαγορά αυξάνει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου γης της Ensign κατά περίπου 50%, γεγονός που καθιστά την εταιρεία έναν από τους 25 μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο Όμιλος Ensign του Robinson και των αδελφών του Alexander και Victoria Robinson, έχει αποκτήσει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα ιδιωτικών και δημόσιων εκτάσεων σε όλη τη Γιούτα, το Αϊντάχο και το Ουαϊόμινγκ με το όνομα Ensign Ranches.

Ο Ρόμπινσον, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Γιούτα, είναι ένα από τα πέντε μέλη του Συμβουλίου της Κομητείας Summit, μια θέση που κατέχει από την εκλογή του το 2008, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κομητείας.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη γεωργία παραγωγής, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ανάπτυξη ορυκτών και πόρων, τις δημόσιες εκτάσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις προσπάθειες διατήρησης.

Τον Δεκέμβριο, ο Ρόμπινσον ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

