Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/1) η κλήρωση 3016 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 12.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 13, 17, 28, 29, 42 και Τζόκερ το 2.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.