ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Θρίαμβος της «Ένωσης» με… εξωγήινο Γιόβιτς – Ιστορικό καρέ γκολ από τον Σέρβο

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα και δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή, με το σουτ του Τσέριν από τη μεγάλη περιοχή να καταλήγει άουτ στο 2ο λεπτό.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, έβαλε τέσσερις παίκτες στον άξονα και αυτό της επέτρεψε να απαντήσει άμεσα, με το καλό σουτ του Λιούμπισιτς από το ημικύκλιο να πηγαίνει λίγο πάνω από την εστία του Λαφόν.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν τελικά γκολ με τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε το τέταρτο τέρμα του κόντρα στους «πράσινους». Ο Σέρβος επιθετικός με προβολή πρόλαβε τον Γεντβάι κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν για το 1-0 στο 15ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός, μετά το σοκ του τέρματος που δέχθηκε, πίεσε σωστά κι ανάγκασε την «κιτρινόμαυροι» άμυνα. Το «τριφύλλι» από το 25ο λεπτό και μέχρι το 40’ είχε τα ηνία της αναμέτρησης, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τις καλές προϋποθέσεις που δημιούργησε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή που έφτασε πιο κοντά στο γκολ ήταν η ΑΕΚ, η οποία είχε δοκάρι στο 30’, έπειτα από σέντρα – σουτ που έκανε το Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Η «Ένωση» είχε σε τρομερή κατάσταση στο πρώτο μέρος τους Λιούμπισιτς και Μουκουντί, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά πάνω στον Τεττέη.

Στην ανάπαυλα, ο Μπενίτεθ προχώρησε στην πρώτη αλλαγή με τον Παντελίδη να παίρνει τη θέση του κακού Ζαρουρί, ο οποίος είχε ευθύνη και στο γκολ, καθώς δεν βοήθησε ως όφειλε τον Κώτσιρα.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ίδια στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει. Από την άλλη, η ΑΕΚ προσπάθησε να παίξει στη μετάβαση, με τον Νίκολιτς να βγάζει τον Βάργκα στο 56’ για να παίξει με μοναδικό προωθημένο τον Γιόβιτς.

Ο Σέρβος πήρε… φωτιά και στο επόμενο 20λεπτο σημείωσε τρία τέρματα, μετατρέποντας το αθηναϊκό ντέρμπι σε… προσωπικό σόου! Στο 57ο λεπτό, έπειτα από φάση διαρκείας, με κοντινό βολ πλανέ έκανε το 2-0, ενώ στο 65’ πήρε το ριμπάουντ μετά από δοκάρι του Ζοάο Μάριο για το 3-0!

Το… κερασάκι στη «γλυκιά» εμφάνιση του Γιόβιτς μπήκε στο 78’, όπου έκανε το 4-0 με κοντινό πλασέ, έπειτα από μαγική ενέργεια του Ρότα. Αμφότεροι έγιναν αλλαγή λίγο αργότερα για να γνωρίσουν την αποθέωση! Μάλιστα, ο κόσμος της ΑΕΚ επεφύλασσε standing ovation στον MVP της αναμέτρησης!

Στο 84ο λεπτό ο Γκεοργκίεφ μπήκε ως αλλαγή, κάνοντας το ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα»