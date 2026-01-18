Κορυδαλλός: Απόπειρα κλοπής ΙΧ - Οι διαρρήκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους αστυνομικούς

Πρόσωπο με πρόσωπο ήρθαν αστυνομικοί με 3 άτομα που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είδε από κάμερα τους 3 δράστες να προσπαθούν να διαρήξουν το αυτοκίνητό του και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μαζί με τους αστυνομικούς «έστησαν» σχέδιο προκειμένου να παγιδεύσουν τους διαρρήκτες και να τους συλλάβουν.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του οχήματος μιλώντας στο Star, οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν την πόρτα του οχήματος και να μπουν μέσα ωστόσο δεν κατάφεραν να βάλουν μπροστά το όχημα.

Οι δράστες στη συνέχεια αποπειράθηκαν να κλέψουν το όχημα σπρώχνοντάς το ωστόσο δεν πρόλαβαν καθώς στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Αστυνομίας.

Μόλις άκουσαν τη σειρήνα του περιπολικού τράπηκαν σε άτακτη φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση και παρά τις έρευνες των αστυνομικών δεν εντοπίστηκαν.

Δείτε το βίντεο του Star από το δελτίο ειδήσεων:

Λαμία: Διαρρήκτης «έθαψε» κλεμμένο όχημα για να κρυφτεί

Την ίδια ώρα, σε άλλη υπόθεση κλοπής οχημάτων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου Ρομά, ο οποίος μαζί με συνεργούς του είχε αφαιρέσει αγροτικό όχημα 4x4. Οι δράστες δεν κατάφεραν να διαφύγουν, καθώς το όχημα ξέμεινε από καύσιμα και το εγκατέλειψαν σε δύσβατο σημείο.

Προσπάθησαν μάλιστα να το κρύψουν, «θάβοντάς» το με χώμα, κλαδιά και έναν μουσαμά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό την περιοχή και εντόπισαν το όχημα, το οποίο θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών.

