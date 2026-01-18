Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στην Αριστοτέλους - 22χρονος μαχαίρωσε 25χρονο

Στη σύλληψη ενός 22χρονου, υπήκοου Ιράκ, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1) στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Αριστοτέλους, ο 22χρονος, για άγνωστη αιτία, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στον λαιμό και στο κεφάλι 25χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλγερίας. Για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων, ο παθών μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Από την περαιτέρω έρευνα ανωτέρω αστυνομικών, προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός μήνα και οκτώ ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως.

