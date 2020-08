Rihanna: Η πολύ καυτή της εμφάνιση με... δερμάτινα

Η πανέμορφη και sexy Rihanna πέρασε το διάστημα της καραντίνας οργανώνοντας και ρυθμίζοντας όλες τις λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο λανσάρισμα του beauty brand της, Fenty Skin. Και επιτέλους αυτή η στιγμή ήρθε και η Rihanna αποφάσισε να διοργανώσει ένα virtual launch party για την παρουσίαση του skincare brand της.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες με τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό να τηρούνται κατά γράμμα και την παρουσίαση να γίνεται εικονικά, μέσω των πλατφορμών του brand. Αυτό, όμως, δεν πτόησε καθόλου τη Rihanna, η οποία το έβαλε σκοπό να τραβήξει όλα τα βλέμματα με τη so hot right now εμφάνισή της επιλέγοντας ένα από τα πιο δυναμικά summer trends για το 2020.

Η @badgalriri- όπως είναι το όνομά της στο Instagram account της- επέλεξε ένα maxi leather dress σε καφέ χρώμα, με spaghetti straps, ανοιχτή πλάτη και σκίσιμο από την αριστερή πλευρά μέχρι τους γλουτούς, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία των θαυμαστών της. Το δερμάτινο φόρεμα συνδύασε με ψηλοτάκουνα gladiator sandals στην ίδια απόχρωση, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα.

Και κάπως έτσι η Rihanna για ακόμη μια φορά μάς απέδειξε, γιατί είναι ένα από τα πιο stylish κορίτσια που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας κατάφερε να κάνει fashion statement εν μέσω Αυγούστου φορώντας ένα φόρεμα σε όχι και τόσο καλοκαιρινό χρώμα και ύφασμα, το οποίο όμως σε συνδυασμό με το σκίσιμο στο πόδι έδωσε αυτό το sexy και luxury twist που χρειαζόταν για τη συγκεκριμένη βραδιά και μας έκανε να πιστέψουμε ότι πρόκειται για το απόλυτο summer outfit.

Αν σου αρέσει αυτό το στυλ και έχεις υπέροχη ηλιοκαμένη επιδερμίδα αυτόν τον καιρό, δεν έχεις παρά να επιλέξεις ένα παρόμοιο σύνολο με αυτό της Rihanna για τις πιο επίσημες ή βραδινές εμφανίσεις σου. Τα παπούτσια είναι από την πρόσφατη συνεργασία της RiRi με την Amina Muaddi… Όσο για το φόρεμα; Ανήκει στο brand της, Fenty, αλλά ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά.