J2US: «Σεισμός» στο Instagram με την «καυτή» φωτογραφία της Super Κικής και του… Γιώργου Βελισσάρη!

J2US: Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram η Super Κική, με τον Γιώργο Βελισσάρη να φωτογραφίζεται στην ίδια πόζα και να γίνεται… viral.

Ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια στο φετινό Just the Two of US, είναι αυτό της Super Κικής και του Γιώργου Βελισσάρη. Ενδεικτικό είναι πως παρότι πριν από δυο εβδομάδες δεν είχαν καλή απόδοση και αποχώρησαν, το κοινό τους ψήφισε για να γυρίσουν κι έτσι έλειψαν μόνο από ένα LIVE.

Μάλιστα, η επιστροφή τους στο σόου του Alpha ήταν αρκετά συγκινητική και ειδικότερα η Super Κική έδειξε να «λυγίζει» μετά τα καλά λόγια που άκουσε από την επιτροπή, ενώ το ίδιο έγινε και με τον Γιώργο Βελισσάρη καθώς οι δυο τους έχουν δεθεί αρκετά από την κοινή τους παρουσία στο σόου.

Το Σάββατο (27.11), ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν θα τους δούμε και πάλι μαζί καθώς δεν αποκλείεται τα ζευγάρια του σόου να αλλάξουν. Οι δυο τους, πάντως, σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει πολύ καλοί φίλοι κι αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο Instagram. Εκεί, η Super Κική ανάρτησε μια εντυπωσιακή φωτογραφία, η οποία μάλιστα απέσπασε αποθεωτικά σχόλια από γνωστούς, φίλους και απλούς followers…

https://www.instagram.com/p/CWyLWJBMhOW

Εκεί, όμως, που έγινε «σεισμός» στο Instagram ήταν όταν ο Γιώργος Βελισσάρης ανάρτησε δική του φωτογραφία, έχοντας πάρει την ίδια πόζα με τη Super Κική! Το τρολάρισμα που ακολούθησε στα σχόλια δεν έχει προηγούμενο, με το γέλιο να είναι άφθονο!

https://www.instagram.com/p/CWyOLuksyPF

