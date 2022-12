Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μοναχικά Χριστούγεννα για το μοντέλο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέρασε τα φετινά Χριστούγεννα μοναχικά.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέρασε τα φετινά Χριστούγεννα μόνη της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το πώς περνάει μόνη της στο σπίτι αλλά και μία ακόμη που της κάνει παρέα η κολλητή της, Βασιλική Ρούσσου, η οποία φοράει μάσκα προστασίας.

«Merry Christmas you filthy animals. The Home Alone edition… Και του χρόνου με υγεία», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στα social media.

https://www.instagram.com/p/CmmFTEbNMw8

