Go nude: Το δέρμα είναι ομορφότερο όταν είναι γυμνό

Και αν το φροντίσεις σωστά, δεν θα χρειαστεί ποτέ να το καλύψεις

Αν προσπαθήσουμε να μετρήσουμε πόσα προϊόντα κάλυψης και μακιγιάζ της επιδερμίδας υπάρχουν θα χάσουμε τον λογαριασμό σε λίγα λεπτά. Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο με τα application που βελτιώνουν την εμφάνιση και με τα φίλτρα θα συμβεί το ίδιο. Το καμουφλάζ της επιδερμίδας άλλωστε, και η digital βελτίωσή του, έχει γίνει σχεδόν κανόνας στη σημερινή εποχή. Ένας κανόνας που μας έχει κάνει να ξεχάσουμε το πόσο όμορφο είναι το δέρμα μας στην πραγματικότητα. Πόσο όμορφα είναι τα φυσικά ροδαλά μάγουλα, πόσο χαριτωμένες οι φακίδες, πόσο ξεχωριστά τα ψεγάδια μας και πόσο ιδιαίτερο το δέρμα μας στο σύνολό του.

Ενώ λοιπόν έχουμε όλες μία πολύ ιδιαίτερη επιδερμίδα, μία επιδερμίδα αποκλειστικά δική μας, που δεν μοιάζει με καμία άλλη, αναλωνόμαστε στο να προσπαθούμε να την κάνουμε ίδια με όλες. Ένα δέρμα σαν χαρτί που μοιάζει ψεύτικο, χρώματα αλλόκοτα, κοψίματα και βαριά προϊόντα έρχονται να καλύψουν τις ιδιαιτερότητές μας και να μας κάνουν ίδια με όλες. Δεν είμαστε όμως...

Δυστυχώς, έχουμε μάθει -πλέον- να εστιάζουμε στις ατέλειες ασυναίσθητα και να προσπαθούμε να τις κρύψουμε αντί να τις αντιμετωπίσουμε και αυτό είναι λάθος στον πυρήνα του. Το δέρμα βλέπεις, είναι πολύ πιο όμορφο όταν είναι γυμνό αρκεί να το φροντίσουμε και αν πάψουμε να το συγκρίνουμε με άλλα. Θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε αν του δείξουμε αγάπη. Δεν μιλούμε άλλωστε για κάποια εμμονική φροντίδα αλλά για το απαραίτητο boost που χρειάζεται η επιδερμίδα για να είναι πάντοτε στα καλύτερά της.

Πρέπει λοιπόν να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και να φροντίσουμε το δέρμα μας ώστε να μην χρειάζεται καμουφλάζ και έτσι θα καταλήξουμε να το αγαπάμε περισσότερο όπως ακριβώς είναι, γυμνό και με τις μικρές του ατέλειες. Μάλιστα, το αγαπημένο μας brand, η Nuxe, ήταν σα να διάβασε τις σκέψεις μας και δημιούργησε την καμπάνια Go Nude! Μία καμπάνια που μας καλεί να φροντίσουμε την επιδερμίδα μας, να την αγαπήσουμε και να την αφήσουμε ελεύθερη και γυμνή να ξεχωρίσει από όλες τις άλλες.

Είναι μία καμπάνια που στοχεύει στο να αναδείξει την αξία της περιποίησης υπερ του μακιγιάζ και της διαφορετικότητας υπέρ της εικόνας της μάζας. Είναι ένα μήνυμα που βρίσκουμε εξαιρετικό, όσο εξαιρετικό και το όχημα αυτής της καμπάνιας, το Crème Prodigieuse Boost 5 in 1 Μutli Perfection Smoothing Primer. Πρόκειται για ένα primer που βελτιώνει με μία εφαρμογή τα 5 σημάδια που αφήνει ο χρόνος και ο σύγχρονος τρόπος ζωής στο δέρμα μας. Τα βελτιώνει, δεν τα καλύπτει! Η πρωτοποριακή του φόρμουλα θρέφει την επιδερμίδα και τη γεμίζει με όλα όσα χρειάζεται για να δείχνει πιο υγιής, πιο λαμπερή, πιο ξεκούραστη. Είναι το ιδανικό προϊόν που δημιουργεί ένα bare skin effect, αυτό δηλαδή που θέλουμε και εμείς!

Εμπλουτισμένο με ένα σύμπλεγμα από γιασεμί και γεμάτο ευεργετικά συστατικά, το Crème Prodigieuse Boost 5 in 1 Μutli Perfection Smoothing Primer φοριέται μετά την ενυδατική κρέμα και εκτοπίζει το foundation και το κονσίλερ. Με μία κίνηση δηλαδή, μας γεμίζει με αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να μην θέλουμε να φορέσουμε το μακιγιάζ μας.

Η φροντίδα όμως δεν σταματά εδώ. Το Crème Prodigieuse Boost 5 in 1 Μutli Perfection Smoothing Primer δεν ηταν παρά η αφορμή για το κάλεσμα του Go Nude. Το νέο αγαπημένο μας προϊόν ήρθε για να προστεθεί σε μία ολόκληρη σειρά, την Crème Prodigieuse Boost, που έχει σαν στόχο να δώσει στο δέρμα μας το boost που χρειάζεται για να είναι στα καλύτερά του. Καθαρισμός, ενυδάτωση, εντατική περιποίηση... Είναι η σειρά που περιλαμβάνει τα βασικά και απαραίτητα βήματα που θα μας οδηγήσουν να Go Nude. Είναι η σειρά που βελτιώνει το δέρμα μας ώστε να μην θέλουμε πλέον να το καλύψουμε παρά μόνο με λίγο primer, με λίγο Crème Prodigieuse Boost 5 in 1 Μulti Perfection Smoothing Primer.

Έχουμε λοιπόν ένα brand και ένα νέο... κίνημα, που θέλει να ξεφύγει από τις τάσεις της εποχής και μέσω της περιποίησης, να αναδείξει εμάς όπως ακριβώς είμαστε και το δέρμα μας γυμνό, χωρίς φίλτρα, χωρίς μακιγιάζ... δηλαδή στα καλύτερά του.