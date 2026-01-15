Ωραιόκαστρο: Η παραγγελία που έγινε viral - «Χτύπα μία φορά αν... πεινάς»

Ένα μικρό… viral στιγμιότυπο από τον κόσμο του delivery έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας γέλιο αλλά και έκπληξη σε όσους το διάβασαν.

Η παραγγελία έφτασε σε γνωστό ψητοπωλείο στο Ωραιόκαστρο και μέχρι εδώ όλα έμοιαζαν απολύτως συνηθισμένα. Όνομα, περιοχή, ώρα, προϊόν. Όμως στα σχόλια προς τον διανομέα, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή.

Η πελάτης ζητούσε ευγενικά από τον διανομέα να χτυπήσει μόνο μία φορά την πόρτα και να αφήσει την παραγγελία στο χαλάκι, με την εξήγηση πως… είναι γυμνή. Το μήνυμα, γραμμένο με χιούμορ και επαναλαμβανόμενο για έμφαση, κατέληγε με μια ανατρεπτική εξαίρεση: «Εκτός… εάν πεινάτε και εσείς!!!!».

Η σημείωση αυτή ήταν αρκετή για να μετατρέψει μια απλή παραγγελία σε θέμα συζήτησης. Το χαρτί της παραγγελίας φωτογραφήθηκε, ανέβηκε στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να συγκεντρώνει σχόλια και αντιδράσεις.

Το ίδιο το κατάστημα που ονομάζεται «Άριστον» δεν άφησε το περιστατικό ασχολίαστο. Σε ανάρτησή του, απάντησε με το ίδιο χιουμοριστικό ύφος, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Επέστρεψε γρήγορα ο διανομέας οπότε μάλλον ήταν χορτάτος!!!».