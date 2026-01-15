Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα των ημιτελικών – Στις 11 Φεβρουαρίου προκύπτει ζευγάρι τελικού

Μετά την πρόκριση των τεσσάρων ομάδων που συνεχίζουν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΕΠΟ όρισε το πρόγραμμα της φάση των «4». Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τις ρεβάνς να ορίζονται μία εβδομάδα αργότερα. Δηλαδή Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Έτσι, στα μέσα του επόμενου μήνα θα γίνει γνωστό το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

Πρώτος αγώνας - Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

18:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ («Απόστολος Νικολαΐδης»)

Δεύτερος αγώνας - Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)