Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται νέο ψυχρό μέτωπο από την Ουκρανία

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει πως από το βράδυ της Παρασκευής, αναμένεται στη χώρα ένα νέο ψυχρό μέτωπο από την περιοχή της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών θα υπάρξουν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους χιονοπτώσεις.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), υψηλές πιέσεις θα καλύψουν σχεδόν όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα την απουσία αξιόλογων βροχών, τους ασθενείς ανέμους και τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Κατά τα άλλα, η παγωνιά θα υποχωρήσει παντού και οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Όμως, αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Ένα ψυχρό μέτωπο, που αναμένεται να κινηθεί από την Ουκρανία προς την περιοχή μας, θα αρχίσει να επηρεάζει τη ΒΑ Ελλάδα από τις βραδινές ώρες. Πέρα από τις τοπικές βροχές και τις χιονοπτώσεις (ορεινά), που γενικά θα είναι ασθενείς, θα στρέψει τους ανέμους σε ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (ΒΑ Αιγαίο).

Το Σαββατοκύριακο (17-18/1), στην κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια, την Α-ΒΑ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε κεντροβόρειες περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Τη Δευτέρα (19/1), θα διατηρηθούν στη χώρα περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ενώ την Τρίτη (20/1), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και οι βροχές στη Ν-ΝΔ Ελλάδα κατά τόπους θα ενταθούν.

Την Τετάρτη (21/1), αξιόλογες βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη».

