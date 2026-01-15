Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Άνοδος της θερμοκρασίας παρατηρείται σήμερα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 15 βαθμούς σε περιοχές της Αττικής, ενώ στη Θεσσαλονίκη προσεγγίζει τους 13 βαθμούς.

Η καλή αυτή εικόνα του καιρού, ωστόσο, δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς το σαββατοκύριακο αναμένεται νέα πολική αέρια μάζα, η οποία θα φέρει μαζί της πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και χιόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το Σάββατο και την Κυριακή θα φτάσει στη χώρα μας αέρια μάζα από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας, τα φαινόμενα της οποίας θα διαρκέσουν μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Αττικοβοιωτοία, κεντρικό Αιγαίο και βόρεια Κρήτη, είναι περιοχές όπου το κρύο θα συνδυαστεί με την υγρασία και θα δώσει χιονοπτώσεις περίπου τα 500 μέτρα και πάνω.

Την Κυριακή το καιρικό μοτίβο θα είναι ανάλογο και περιοχές στο νότιο Αιγαίο θα δέχονται χιονόνερο ή χιόνι σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Συνθήκες παγετού αναμένεται να συναντήσουμε σε αρκετές περιοχές. Η πολική αέρια μάζα θα αρχίσει να υποχωρεί για να πάμε μετά την Τρίτη σε καλές καιρικές συνθήκες.

