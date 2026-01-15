Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη - Πέθανε η αγαπημένη του μητέρα

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Αιμίλιος Χειλάκης, αφού έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του μητέρα.

Το απόγευμα της Πέμπτης (15/1), ο δημοφιλής ηθοποιός γνωστοποίησε την δυσάρεστη είδηση, μέσω ανάρτησής του στο Instagram

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ανήρτησε μία φωτογραφία της μητέρας του από τη νεανανική της ηλικία, αποχαιρετώντας την με συγκινητικά λόγια: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε.

Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα…

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη.

Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.

Ο Μίλος σου», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός.

