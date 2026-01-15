Παγκράτι: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου μετά την καθίζηση του οδοστρώματος

Αποκαταστάθηκε σήμερα το απόγευμα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Γεωργίου Β’ και στην οδό Ιοφώντος, όπου είχε σημειωθεί νωρίτερα διακοπή λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στο Παγκράτι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Η καθίζηση εμφανίστηκε ακριβώς κάτω από στύλο ηλεκτροφωτισμού, σχηματίζοντας μεγάλο κρατήρα. Μάλιστα η τρύπα είχε πλάτος περίπου τρία μέτρα και μήκος 2 μέτρα, ενώ μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος «αιωρούνταν», καθώς το υπέδαφος είχε υποχωρήσει.

Η ζημιά αποκαταστάθηκε με τη χρήση τριών μπετονιέρων σκυροδέματος, ωστόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε διακοπή κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η απουσία εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών που εκτελούν έργα Μετρό στην περιοχή. Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τον υπεύθυνο του έργου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αίτια της καθίζησης και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με παρέμβαση κατοίκου, ο οποίος διαμένει περίπου 100 μέτρα από το σημείο, κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά. Χθες το απόγευμα προσήχθη 52χρονος μηχανικός, ο οποίος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

