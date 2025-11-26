Τροχαίο στο Παγκράτι: Αναζητείται δομή φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, που στοίχισε τη ζωή σε μια 75χρονη γυναίκα, εξελίσσεται σε ακόμη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία. Η κόρη της, μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών με αναπηρία, μένει πλέον ολομόναχη, χωρίς κανέναν να τη στηρίξει, καθώς η μητέρα της ήταν ο μοναδικός της άνθρωπος.

Η 32χρονη γλίτωσε με ελαφρά τραύματα, την ώρα που η μητέρα της είχε ήδη χάσει τη ζωή της από το αυτοκίνητο που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα ο 84χρονος οδηγός, στη διασταύρωση Ιλιάδος και Νεοπτολέμου.

Αρχικά, σε κατάσταση σοκ, η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου οι αστυνομικοί επικοινώνησαν άμεσα με τις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίσουν τη φροντίδα και υποστήριξή της. Ως πρώτη λύση κρίθηκε η μεταφορά της στο Αιγινίτειο, για να λάβει την απαραίτητη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, προκειμένου να αρχίσει να διαχειρίζεται την αιφνίδια απώλεια της μητέρας της. Οι υπηρεσίες Πρόνοιας αναζητούν πλέον μια δομή φιλοξενίας για την 32χρονη, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία αναμένεται να οριστεί νόμιμος παραστάτης.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 84χρονος δεν παραχώρησε προτεραιότητα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 57χρονος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την εκτροπή του οχήματος. Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έχουν ληφθεί δείγματα αίματος για έλεγχο αλκοόλ και ουσιών, ενώ μετά από εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.