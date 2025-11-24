Παγκράτι: Νέες εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου που προκάλεσε ο 84χρονος οδηγός

O 84χρονος που αφέθηκε ελεύθερος δήλωσε ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα, ούτε και θυμάται τι συνέβη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αναστασία Γκολέμη / Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελεύθερος αφέθηκε ο 84χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στο Παγκράτι και προκάλεσε το θάνατο 75χρονης γυναίκας που εκείνη την ώρα περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της.

O 84χρονος μιλώντας στο mega δήλωσε ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα, ούτε και θυμάται τι συνέβη.

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην ερώτηση για το αν γνώριζε την γυναίκα που χτύπησε απάντησε: «Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά», ενώ όπως επιβεβαίωσε το τροχαίο συνέβη όταν προσπάθησε να ξεπαρκάρει.

Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο πριν τις 18:00, όταν ο 84χρονος οδηγός επιχειρούσε προηγουμένως να ξεπαρκάρει το όχημά του στην οδό Νεοπτολέμου, κάνοντας αλόγιστους χειρισμούς.

Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με Ι.Χ. που κινούνταν επί της Ιλιάδος, με οδηγό μια 58χρονη, να παρασύρει την 75χρονη πεζή και κατόπιν να προσκρούσει σε πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:

troxaio2.jpg
0103
Πηγή: Αναστασία Γκολέμη / Newsbomb
0203
Πηγή: Αναστασία Γκολέμη / Newsbomb
troxaio.jpg
0303
Πηγή: Αναστασία Γκολέμη / Newsbomb

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση αποκολλήθηκε ο προφυλακτήρας, ο οποίος φέρεται να καταπλάκωσε την ηλικιωμένη. Το δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης του θύματος, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, τόσο ο ηλικιωμένος οδηγός όσο και η 58χρονη δεν τραυματίστηκαν κατά την πρόσκρουση.

Αντίθετα, η 75χρονη χτυπήθηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών φρόντισαν για την άμεση ψυχολογική υποστήριξη της κόρης του θύματος.

Αρχικά οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου τη στήριξε ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. Με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενείται προσωρινά στο Αιγινήτειο νοσοκομείο, καθώς είναι ορφανή και οι συγγενείς της οικογένειας βρίσκονται στην επαρχία.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κατάλληλο ίδρυμα. Ο 84χρονος του οποίου η άδεια οδήγησης ήταν σε ισχύ και η οδηγός του άλλου Ι.Χ. συνελήφθησαν, όπως προβλέπεται, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μητέρα και κόρη είχαν βγει για τη βόλτα τους και είχαν αγοράσει γλυκά και λίγα ψώνια από τη Φιλολάου.

