Αυτοκτόνησε ο πρώην υφυπουργός Εργασίας της Ρωσίας - «Η γυναίκα μου φταίει για όλα»

Νεκρός στο κατώφλι του σπιτιού του, βρέθηκε την Πέμπτη από αστυνομικούς, ο Ρώσος πρώην Υφυπουργός Εργασίας Αλεξέι Σκλιάρ. Δίπλα του βρισκόταν ένα κυνηγετικό τουφέκι. Σύμφωνα με το SHOT, πριν από τον θάνατό του, ο 50χρονος πρώην αξιωματούχος έστειλε μήνυμα σε φίλους κατηγορώντας τη σύζυγό του για τον θάνατό του, οι οποίοι με τη σειρά τους, θορυβημένοι ειδοποίησαν τις αρχές.

«Διαβάζετε την επιστολή μου ενώ εγώ έχω ήδη φύγει. Η γυναίκα μου φταίει για όλα», παραθέτει το μήνυμα του αξιωματούχου πριν από το τέλος της ομιλίας του, σύμφωνα με το κανάλι Baza του Telegram.

Αυτός είναι ο δεύτερος γάμος του Σκλιάρ. Πριν από τρία χρόνια, χώρισε από την πρώτη σύζυγό του, και παντρεύτηκε την 31χρονη συνάδελφό του, Αλίνα, κατά 17 χρόνια μικρότερή του.

Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του, υπήρξαν εντάσεις για τη μοιρασιά της αρκετά μεγάλης περιουσίας που είχε καταφέρει να αποκτήσει το ζευγάρι στη διάρκεια του έγγαμου βίου του.

Ο Σκλιάρ ζούσε με τη νέα του σύζυγο στην έπαυλή του στο Filimonovsky. Αφού έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας, ξεκίνησε μια νεοσύστατη επιχείρηση πληροφορικής, αλλά η εταιρεία καταχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στο όνομα της Αλίνα. Ωστόσο, το ζευγάρι δεν κατάφερε να κερδίσει πολλά χρήματα — σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα της εταιρείας το 2024 ήταν λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια ρούβλια.

Σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι, ο γάμος τους μαστιζόταν από σκάνδαλα, ιδιαίτερα, όπως αναφέρει το Baza, λόγω της κατάρρευσης της καριέρας του συζύγου, των προβλημάτων με τα χρήματα και το αλκοόλ, καθώς και της ζήλιας. Μετά από έναν έντονο καβγά, η σύζυγος πήγαινε συχνά στη Μόσχα για τη νύχτα, ενώ ο άνδρας παρέμενε στην έπαυλη, φέρεται να έπινε. Είναι πιθανό ότι μετά από ένα ακόμη τέτοιο επεισόδιο, ο πρώην αξιωματούχος να αποφάσισε να αυτοκτονήσει.





