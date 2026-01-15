Ανδρουλάκης: «Οι πολίτες ζητούν ασφάλεια, αξιοπιστία και σοβαρότητα»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για υποδομές σιδηρόδρομο, μεταφορές και αγροτικό

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για υποδομές σιδηρόδρομο, μεταφορές και αγροτικό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από το βήμα της Ολομέλειας, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για «ανεπάρκεια, θεσμικά ατοπήματα και πολιτικές που μεταφέρουν το ρίσκο στο Δημόσιο και το κέρδος στους ιδιώτες».

Με αφετηρία τη σύμβαση για τον σιδηρόδρομο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται «αμετανόητη», επιμένοντας στο ίδιο μοντέλο που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. «Μας καλείτε να εγκρίνουμε μια σύμβαση που έχετε ήδη υπογράψει, αφαιρώντας από το Κοινοβούλιο τον ουσιαστικό του ρόλο», είπε, υπογραμμίζοντας πως «το παρελθόν δεν διαγράφεται – και στον σιδηρόδρομο έχει όνομα: τραγωδία στα Τέμπη».

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις υποδομές ως «ασημικά προς εκποίηση» και όχι ως «πυλώνες εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας», σημειώνοντας πως «έχετε μετατρέψει κρίσιμες υποδομές σε μηχανισμούς μεταφοράς ρίσκου στο Δημόσιο και κέρδους στον ιδιώτη». Για τη νέα σύμβαση έκανε λόγο για «ετεροβαρή συμφωνία», χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις, με γενναιόδωρες επιδοτήσεις και «αύξηση αποζημιώσεων μόνο προς τα πάνω, επιβαρύνοντας αποκλειστικά το Δημόσιο».

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΣΟΚ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Eurokinissi

Επεκτείνοντας την κριτική του στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το κυκλοφοριακό της Αθήνας, επισήμανε ότι «το σύστημα δεν αντέχει την καθημερινή πίεση» και πως «ώρες κολλημένοι στο κυκλοφοριακό εκατομμύρια εργαζόμενοι πληρώνουν καθημερινά το τίμημα». Παρουσίασε, παράλληλα, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μητροπολιτικό σχεδιασμό και άμεσες παρεμβάσεις.

«Πήραμε μια πρωτοβουλία και έχουμε καταθέσει ειδικό πρόγραμμα για την βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αττική, όπου πέρα από έργα υποδομών μπορούμε να προχωρήσουμε σε άμεσες παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα. Με μητροπολιτικό σχεδιασμό, χρήση των νέων τεχνολογιών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, διαφοροποιημένο ωράριο δημοσίων υπαλλήλων με δυνατότητα τηλεργασίας στις ώρες αιχμής και ειδικές ρυθμίσεις για τη μεγάλη πληγή, τον Κηφισό», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορά έκανε και στα μεγάλα έργα, χαρακτηρίζοντας τον ΒΟΑΚ «εμβληματικό παράδειγμα αστοχιών», καθώς, όπως είπε, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν «145 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις για έργα που δεν έχουν καν ξεκινήσει».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας και το FIR, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη ευθυνών. «Είστε οι πρωταθλητές των fake news», είπε, προσθέτοντας ότι το πόρισμα είναι «κόλαφος για την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας».

«Οφείλετε να απολογηθείτε στο ανώτατο επίπεδο γιατί το πόρισμα της επιτροπής που διερεύνησε το συμβάν είναι κόλαφος για την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλετε να απαντήσετε καθαρά γιατί επί 7 χρόνια δεν εκσυγχρονίσατε συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας, που η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία εδώ και χρόνια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να τα συντηρήσει. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, μίλησε για «ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κατακλέψατε τους αγρότες και αντί να ζητήσετε συγγνώμη, τους επιτίθεστε». Παρέθεσε στοιχεία που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι «το 2025 είναι η χειρότερη χρονιά στις αγροτικές πληρωμές».

  • Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.
  • Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.
  • Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ.

«Αυτά τα στοιχεία να δώσετε στους φίλους σας τους δημοσιογράφους. Αυτή είναι η εικόνα των πληρωμών και όχι οι κοροϊδίες που αναπαράγετε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοψίζοντας την πολιτική εικόνα της κυβέρνησης δήλωσε: «Οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τη δική σας ανεπάρκεια» και τόνισε ότι η κοινωνία «ζητά ασφάλεια, αξιοπιστία και σοβαρότητα», στοιχεία που απουσιάζουν, όπως είπε, από τις κυβερνητικές επιλογές.

Σχετικά με την ενέργεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ξεχωριστή αναφορά στις δέσμες προτάσεων που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο την περασμένη εβδομάδα το κόμμα του. «Σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, που το δίνετε τώρα ως κίνητρο για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Γιατί δεν το ψηφίσατε, όταν το φέραμε δύο φορές ως τροπολογία στη Βουλή, κ. Κυρανάκη; Δύο φορές φέραμε τροπολογία στη Βουλή για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Και όχι μόνο δεν το ψηφίζατε, για να δείτε το μέγεθος της υποκρισίας, αλλά γελούσε ειρωνικά ο κ. Μητσοτάκης, κατηγορώντας με ότι αυτό που προτείνω ευνοούσε το λαθρεμπόριο! Τώρα που το προτείνει αυτός δεν ευνοεί το λαθρεμπόριο; Περιμένατε να βγουν τα τρακτέρ στον δρόμο; Τέτοια κοροϊδία;», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα απαίτησε «η μονάδα «Πτολεμαΐδα V» να συνεχίσει μέχρι τα όρια που επιτρέπει για την πράσινη μετάβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σχολιάζοντας ότι πίσω από την απόφαση για λειτουργία της μονάδας μόνο για τρία χρόνια «προφανέστατα κρύβονται συμφέροντα».

