Ποια star μπήκε στη λίστα του Forbes με τις πιο πλούσιες γυναίκες

Η διάσημη τραγουδίστρια εντάχθηκε στη λίστα με τις πιο πλούσιες αυτοδημιούργητες γυναίκες για το 2020.

Κι όμως είναι η γυναίκα που κατάφερε να μπει στη λίστα του Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες των ΗΠΑ για το 2020. Ποια τραγουδίστρια κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία; Μα φυσικά η Rihanna. Στο νούμερο 33 της λίστας η τραγουδίστρια της pop και R&B, εκτόξευσε τα κέρδη της με τη σειρά καλλυντικών Fenty Beauty, καταγράφοντας πωλήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019.

Η Rihanna, μια από τις πιο γνωστές stars με έντονο φιλανθρωπικό έργο, έχει δωρίσει πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια σε προσπάθειες ανακούφισης από τον κορονοϊό. Έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια σε άπορους της Νέας Υόρκης, 2,1 εκατομμύρια δολάρια για κακοποίηση θυμάτων στο Λος Άντζελες και 5 εκατομμύρια δολάρια σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του Ιδρύματος Clara Lionel. Παρά τη μουσική επιτυχία της, έκανε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της από το Fenty Beauty, τη μάρκα μακιγιάζ που κατέχει με την ομάδα προϊόντων πολυτελείας LVMH. Συμμετέχει επίσης στη σειρά εσωρούχων Savage X Fenty με επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εταιρείας μόδας TechStyle Fashion Group.

Στην κορυφή της λίστας του Forbes για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η επιχειρηματίας, Νταϊάν Χέντρικς, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πανδημία στάθηκε ευγενική σε μερικές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής των οικονομικών της Zoom Video Communications, Kelly Steckelberg, η οποίος κάνει φέτος το ντεμπούτο του στη λίστα, με τα κέρδη της να τετραπλασιάζονται από πέρσι. Τα μέλη της λίστας κυμαίνονται σε ηλικία από 23 ετών (Kylie Jenner) έως 94 ετών (Alice Schwartz).

Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι επίσης η Κρις Τζένερ, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα που έγινε γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians», μαζί με την οικογένειά της. Η περιουσία της ανέρχεται σε 190 εκατομμύρια δολάρια και προέρχεται από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των παιδιών της.

Η Τζένερ βρίσκεται στην 92η θέση. Η κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν είναι στη θέση 24 με περιουσία 780 εκατομμύρια δολάρια και η άλλη κόρη της, Κάιλι Τζένερ στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγιστάνας των ΜΜΕ Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίζεται στην ένατη θέση με περιουσία 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.