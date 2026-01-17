Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο Ισραήλ - Βίντεο

Ένα ελικόπτερο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά την απογείωση με ένα ρυμουλκούμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο που συνετρίβη ήταν ένα «Yanshuf» (που σημαίνει «κουκουβάγια» στα εβραϊκά), μια ισραηλινή τροποποίηση του αμερικανικής κατασκευής πολυχρηστικού ελικοπτέρου «UH-60 Black Hawk».

Σύμφωνα με τις αναφορές δεν τραυματίστηκε κανείς στο περιστατικό. Η Διοίκηση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έχει συστήσει ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του περιστατικού.

Camera man had one job ?



An IDF helicopter crashed near Gush Etzion south of Jerusalem. The helicopter suffered from a malfunction and was airlifted on a cable by another helicopter when the cable snapped and it fell#Israel #IDF #Army #USAF #helicopter pic.twitter.com/8PSEEs5Fy1 — MidnightVisions (@MidnightVision5) January 17, 2026

??Israel today



Different angle of the transport helicopter dropping the helicopter it was transporting. pic.twitter.com/q2QLn6oJB0 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 16, 2026

