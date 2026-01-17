Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο Ισραήλ - Βίντεο

Η Διοίκηση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έχει συστήσει ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του περιστατικού.

Ένα ελικόπτερο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά την απογείωση με ένα ρυμουλκούμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελικόπτερο που συνετρίβη ήταν ένα «Yanshuf» (που σημαίνει «κουκουβάγια» στα εβραϊκά), μια ισραηλινή τροποποίηση του αμερικανικής κατασκευής πολυχρηστικού ελικοπτέρου «UH-60 Black Hawk».

Σύμφωνα με τις αναφορές δεν τραυματίστηκε κανείς στο περιστατικό. Η Διοίκηση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έχει συστήσει ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του περιστατικού.

